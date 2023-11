Sahamnya Cuan, Monde Raffle PURI Tawarkan Hunian Unggulan di Batam

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Batam - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke level 6.809,26 pada perdagangan Jumat, (10/11/2023). Di tengah melemahnya IHSG, Saham COAL, PURI dan TMAS justru melesat.

Berdasarkan data RTI Business pukul 16.00 WIB pekan lalu, IHSG terkoreksi 0,42% atau 28,97 poin dari penutupan perdagangan hari sebelumnya. Indeks komposit bergerak di rentang 6.801,91 hingga 6.843,95 pada perdagangan pekan lalu.

Sebanyak 15,73 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar Rp7,39 triliun dalam 985.204 kali transaksi. Sebanyak 184 saham yang menguat, saham yang melemah sebanyak 333 dan saham stagnan sebanyak 227.

Sementara itu, dari jajaran saham tercuan atau top gainers yaitu saham COAL yang melesat 20% ke level Rp60 per saham. Diikuti saham PURI yang meroket 18,44% ke level Rp334 per saham dan saham TMAS yang juga menguat 10,07% ke level Rp153 per saham.

Kenaikan saham PURI terus berlanjut. Dari pantauan di RTI Business tercatat hari ini Kamis (16/11/2023) saham properti di Kota Batam itu telah menyentuh angka Rp500 per lembar, atau naik sebesar 4,17% dibandingkan harga pembukaan pagi tadi.

Di tengah naiknya nilai saham, PT. Puri Global Sukses Tbk (PURI) menawarkan proyek Landed House & Commercial Monde Raffle, yang berlokasi di daerah Bengkong-Sadai, Batam. Proyek ini menawarkan 497 unit rumah tapak dan 47 unit Ruko dengan beragam tipe, mencakup fasilitas-fasilitas modern seperti Indoor Gym, Boulevard Garden, dan Outdoor Facilities.

Direktur Utama PURI Eko Saputro Wijaya mengatakan pihaknya mengusung konsep "An Iconic Colonial Architectural" ,di proyek yang akan dibangun di atas lahan seluas 10 hektar di kawasan Bengkong Laut-Batam.

"Keunggulan proyek Monde Raffle terletak pada sistem klaster yang memberikan akses satu arah, sistem keamanan 24 jam, dan utilitas bawah tanah yang memberikan kenyamanan ekstra bagi para penghuni," ujarnya Kamis (16/11/2023).

Dia mengakui keberadaan fasilitas lain seperti lapangan serbaguna, trek jogging, dan area bermain anak akan memberikan kepuasan tersendiri bagi penghuni.

Saat ini pihaknya menawarkan Monde Raffle dengan harga mulai dari Rp500 jutaan, dilengkapi kemudahan pembayaran cicilan mulai Rp4 jutaan per bulan. Selain itu, PURI memberikan penawaran spesial fasilitas tambahan berupa carport canopy, smart home, serta free biaya peralihan hak 1 X.

Ditambahkan oleh Eko Saputro Wijaya untuk Up Coming Project PURI kedepannya ada The Mix dan Antapura.

Sebagai bagian dari perayaan "Celebration of PURI Breakthrough Thousand Units Property Development," pembeli unit Monde Raffle berkesempatan untuk berpartisipasi dalam undian Lucky Puriers yang menawarkan hadiah-hadiah menarik.

"Diantaranya unit apartemen The Monde City, mobil Honda HR-V terbaru, sepeda motor, perangkat elektronik, dan voucher belanja dengan total nominal hingga puluhan juta rupiah. Undian akan diadakan pada tanggal 21 Januari 2024, memberikan kesempatan bagi para pembeli untuk memenangkan hadiah-hadiah spektakuler tersebut," pungkasnya.

