The Monde City, Apartemen Harga Terjangkau dan Berkualitas di Batam

Bisnis.com, Batam - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 0,58% atau 39,68 poin menjadi 6.804,10 pada penutupan sesi II perdagangan Rabu (8/11/2023). IHSG bergerak pada rentang 6.760,10 sampai 6.843,91 sepanjang sesi.



Berdasarkan data RTI, terdapat 186 saham menguat, 354 saham melemah, dan 211 saham dalam posisi stagnan. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp10.628 triliun. Di antara itu terdapat 10 saham tercuan atau top gainers. Posisi ketujuh ditempati oleh PT Puri Global Sukses Tbk. (PURI). Nilai transaksi PURI kemarin tercatat sebesar Rp16,1 miliar. Saham PURI meningkat 7,38% atau 18 poin ke harga Rp262.



Pada kesempatan lainnya sehubungan dengan pertumbuhan penduduk di Kota Batam yang terus meningkat, PT. Puri Global Sukses Tbk (PURI) melalui anak perusahaannya PT. Puri Karya Bersama membangun proyek apartemen , The Monde City yang terletak di area Pasir Putih Bengkong-Sadai, Batam.



Direktur Utama PURI Eko Saputro Wijaya mengatakan properti menarik ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp300 jutaan, cicilan ringan senilai Rp2 jutaan per bulan, dan apartemen ini menyasar kelas menengah dengan konsep "High Living Low Cost."



"Proyek ini menawarkan lebih dari 50 fasilitas dalam 7 kategori yang mencakup beragam kebutuhan, mulai dari kuliner, hiburan anak-anak, olahraga, hingga kesehatan dan kecantikan," ujarnya Kamis (9/11/2023).

Dengan luas lahan 4.3 hektar dan total 10 tower apartemen yang direncanakan, proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi kebutuhan hunian yang semakin meningkat di kota tersebut.



Dia menyebut The Monde City menekankan pada keberagaman pilihan unit dan panorama, serta menawarkan berbagai opsi pemandangan yang menarik, termasuk pemandangan air mancur, taman hijau, dan ruang makan terbuka. Berbagai keunggulan yang ditawarkan The Monde City antara lain balkon untuk setiap unit apartemen, sistem parkir bertingkat dengan area bebas kendaraan, serta fasilitas komersial terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan penghuni.



Kemudian dalam rangka merayakan "Celebration of PURI Breakthrough Thousand Units Property Development," setiap pembeli unit berkesempatan untuk mengikuti undian Lucky Puriers dengan beragam hadiah menarik, termasuk unit apartemen The Monde City dan hadiah-hadiah lainnya seperti mobil All New Honda HR-V, sepeda motor, perangkat elektronik, dan voucher belanja.



"Dengan berbagai penawaran promosi menarik dan keunggulan-keunggulan unik yang ditawarkan, The Monde City diharapkan dapat menjadi pilihan hunian vertikal yang menarik dan terjangkau bagi masyarakat Batam," ujarnya.

