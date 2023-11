Ekonominya Tumbuh Positif, Agung Podomoro (APLN) Bidik Pasar Properti Riau

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Agung Podomoro Land, Tbk (APLN) terus mengembangkan bisnis propertinya ke wilayah Sumatra, dan kali ini melalui proyek bersama Capital Group yakni Podomoro City Deli Medan, perseroan membidik potensi pasar properti di Pekanbaru, Riau.

Assistant Vice President Agung Podomoro Yenti Lokat menjelaskan sektor properti selama ini telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional.

Karena itu pihaknya melihat potensi positif itu juga ada di Provinsi Riau, yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,02% di triwulan III/2023.

"Kami melihat potensi yang besar dari sisi pertumbuhan ekonomi Riau yang positif sebesar 4,02%, karena itu kami menyiapkan program Podomoro Vaganza di Pekanbaru, Riau untuk dapat menjadi pilihan bisnis yang menguntungkan," ungkapnya, Selasa (7/11/2023).

Menurutnya Podomoro City Deli Medan, unit bisnis Agung Podomoro saat ini menjadi salah satu properti yang berkembang pesat, karena posisinya berada di kawasan strategis, terletak di jalur perdagangan internasional Sumatra dan Singapura. Pihaknya menilai hal ini akan menarik minat konsumen untuk berinvestasi properti secara jangka panjang.

Lewat program Podomoro Vaganza yang berlangsung di salah satu mal di Pekanbaru, Riau pada 7-12 November 2023, akan menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan propertinya.

Adapun kemudahan yang diberikan Agung Podomoro salah satunya kemudahan bayar dengan skema kredit melalui bank mitra seperti Bank Permata, CIMB Niaga, Bank UOB, Bank BNI, Bank Maybank, dan Bank Danamon.

“Podomoro City Deli Medan memberikan kemudahan memiliki premium apartemen Victory Tower dengan DP 0% melalui Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) melalui bank mitra. Ada pula Empire Tower dan Condominium yang sudah siap huni, DP cukup 10%, serta pelunasan dapat melalui KPA bank mitra,” papar Yenti.

Tak hanya apartemen, Podomoro City Deli Medan juga menyediakan fasilitas perkantoran yakni Premium Office Space dengan DP 20% sudah bisa buka kantor, cicilan sampai dengan 48 kali atau dapat melalui Kredit Kepemilikan Unit Perkantoran dari bank mitra. Selama acara berlangsung, konsumen yang membeli apartemen ataupun condominium melalui skema pembayaran KPA melalui bank mitra akan mendapatkan diskon 7,5+5%.

Selain Podomoro City Deli Medan, beberapa proyek Agung Podomoro seperti The Sky Apartment yakni hunian vertikal yang berada di pusat kota Jakarta, Soho at Borneo Bay City yaitu ruko tepi laut pertama di Kota Balikpapan yang merupakan pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, dan perumahan mewah The Premiere Hills yang berlokasi di Kota Samarinda juga turut serta dalam pameran investasi properti Podomoro Vaganza.

“Investasi properti di Podomoro City Deli Medan berpotensi menjamin keuntungan bagi konsumen karena peningkatan minat dan kebutuhan masyarakat akan hunian, termasuk kondominium dan apartemen, serta perkantoran yang dapat meningkatkan value positif untuk produk properti,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News