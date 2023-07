Harga Pangan 17 Juli di Palembang, Telur Ayam Masih Mencekik

Bisnis.com, PALEMBANG – Harga komoditas telur ayam di Kota Palembang hingga memasuki bulan Juli 2023 tercatat masih cukup tinggi yaitu Rp29.000 per kilogram.

Pedagang telur ayam di Pasar KM 5 Palembang, Agustin mengatakan banyak pelanggan yang mengeluh lantaran harga telur yang belum juga turun.

“Memang dari agen harganya masih tinggi. Kami juga terpaksa jual dengan harga Rp29.000 per kilogramnya," kata Agustin, Senin (17/7/2023).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Effendi mengatakan, harga telur yang masih tinggi di pasaran juga disebabkan oleh tingginya harga telur dari kandang.

Selain itu, permintaan yang masih tinggi oleh masyarakat juga menyebabkan tren harga telur tidak kunjung menurun.

Meski demikian, imbuh Ruzuan, harga telur relatif sudah mengalami penurunan. “Bulan lalu itu sempat Rp31.000 per kilogram. Insya Allah harga akan turun di akhir bulan ini,” sambungnya.

Sementara itu, untuk harga beberapa pangan lain di Palembang terpantau stabil. Seperti beras premium Rp13.000 per kilogram, beras medium Rp11.000 per kilogram, kedelai Rp10.900 per kilogram di tingkat perajin tempe.

Lalu untu harga bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp32.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram.

"Terjadi kenaikan harga yang tidak begitu signifikan pada komoditas bawang dan cabai. Namun ini pengaruh cuaca," ungkapnya.

Kemudian dari harga daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam Rp35.000 per kilogram, gula Rp14.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp17.000 per liter. Lalu tepung terigu curah dijual Rp10.000 per kilogram, dan minyak goreng curah Rp14.720 per liter. (K64)

