Penuhi Kebutuhan Uang Tunai, Bank Mandiri Siapkan Rp900 Miliar untuk Palembang dan Sekitarnya

Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Mandiri Region 2 Sumatera 2 menyiapkan uang tunai Rp900 miliar untuk memenuhi kebutuhan nasabah wilayah Kota Palembang dan sekitarnya selama saat Ramadan dan Idulfitri 1444 H pada 29 Maret–26 April 2023.

Jumlah itu meningkat 3,6 persen dibandingkan dengan momen yang sama tahun sebelumnya.

Secara nasional, Bank Mandiri menyiapkan kebutuhan uang tunai sekitar Rp49,6 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat pada 29 Maret–26 April 2023, meningkat sekitar 7,9 persen dari periode yang sama pada tahun lalu.

Regional CEO Bank Mandiri Region 2 Sumatera 2 Ade Hasballah Abdullah mengatakan sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang tersebar di wilayah Kota Palembang diprediksi mencapai Rp35 miliar per hari selama periode tersebut.

Menurutnya, inisiatif ini sejalan dengan keinginan perseroan untuk memastikan nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas rutin selama Ramadan dan Idulfitri secara nyaman setelah keputusan pemerintah mencabut kebijakan pembatasan kegiatan sosial.

Selain mesin ATM, dia melanjutkan, Bank Mandiri juga mengoptimalkan channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah bertransaksi dengan cepat, antara lain dengan mesin EDC dan aplikasi Livin’ by Mandiri.

Nasabah juga dapat menggunakan Livin’ by Mandiri yang kini telah mampu memenuhi berbagai kebutuhan seperti cek saldo, pembayaran tagihan bulanan, top up otomatis e-wallet, tarik tunai tanpa kartu, serta pembayaran dengan quick response (QR). Bahkan, nasabah juga dapat melakukan pemesanan tiket kereta dan pesawat pada super apps ini.

“Dengan fitur top up Mandiri e-money pada Livin’ by Mandiri, nasabah yang melakukan perjalanan lewat tol akan sangat dimudahkan karena top up dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,” ujar Ade, Kamis (9/4/2023).

Bagi pengguna jalan tol yang belum memiliki kartu Mandiri e-money, Ade menjelaskan Bank Mandiri menyiapkan stok kartu hingga 735.000 kartu yang dapat diperoleh di cabang, toko ritel (Indomaret, Alfamart, dll), outlet resmi Bank Mandiri di e-commerce (Tokopedia, Blibli, dan Shopee), serta vending machine di lokasi transportasi dan stasiun.

