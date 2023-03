Menyiasati Inflasi saat Ramadan, Bulog Sumsel Babel Gelar Pasar Murah Setiap Hari

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Urusan Logistik (Bulog) kantor wilayah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) aktif menggencarkan kegiatan pasar murah selama bulan suci Ramadan.

Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Babel Mohamad Alexander menerangkan terdapat beberapa jenis komoditas yang tersedia di kegiatan pasar murah mulai dari gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan daging kerbau.

Adapun untuk harga masing-masing komoditas diantaranya beras medium Rp8.300 per kilogram, gula pasir Rp13.500 per kilogram, tepung terigu Rp12.500 per kilogram, minyak goreng merk Fortune dijual seharga Rp16.000 per liter, dan merk Camar Rp17.000 per liter dan daging kerbau dijual Rp78.000 per kilogram.

Baca Juga : Bulog Wilayah Sumsel Babel Baru Serap 2.000 Ton Beras Petani

“Ini yang kami jual dengan harga yang sangat murah dibanding dengan harga yang dari pasar, sehingga masyarakat dapat memperoleh komoditas pangan strategis yang terjangkau,” kata Alex kepada Bisnis, Jumat (24/3/2023).

Menurut Alex, kegiatan pasar murah ini akan berlangsung hampir setiap hari di berbagai titik termasuk di 23 pasar yang ada di Kota Palembang.

Dia juga menegaskan bahwa pembelian beras di pasar murah akan dibatasi yaitu maksimal 3 sampai 4 karung berukuran 5 kilogram, agar penjualan bisa dilakukan secara merata dan maksimal.

“Setiap satu titik muatan mobil untuk pasar murah sekitar 2-3 ton. Jadi kita kombinasi beras dan beberapa komoditas lain,” tambahnya.

Lebih lanjut, Alex memastikan bahwa ketersediaan berbagai jenis komoditas di gudang Bulog terpantau aman dan cukup hingga pascalebaran.

“Kalau dilihat dari stok di gudang gudang bulog sampai Mei ini masih cukup. Kita juga terus melakukan penyerapan beras petani,” tutupnya. (K64)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News