PHR Borong 9 Penghargaan Optimus Award 2022

Bisnis.com, SUMATRA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional Sumatera tampil gemilang dalam penganugerahan Optimization Upstream (Optimus) Award, program optimasi biaya yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream (SHU) Pertamina. PHR Regional Sumatera meraih Best of The Best Optimus Award 2022 ditambah menyabet 8 penghargaan lainnya dari total 13 penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro, di PHE Tower, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Ke-8 penghargaan lain yang diraih oleh PHR Regional Sumatera adalah:

1. Best Initiative Zona (2nd winner): Zona 1. Penghargaan ini diberikan karena Zona 1 dinilai sebagai zona dengan jumlah inisiatif terbanyak kedua di lingkungan Subholding Upstream.

2. Best Change of Work Philosophy (1st winner): Zona 1. Penghargaan ini diberikan karena Zona 1 berhasil melakukan perubahan cara kerja dengan penambahan fasilitas kesehatan dan improvement fasilitas portacamp living room offshore crew di area NSO sehingga proses crew change bagi offshore crew dapat diganti dengan menggunakan crew boat dari sebelumnya menggunakan helikopter. Perubahan ini berhasil menghemat biaya crew change dan biaya medivac berkat tersedianya fasilitas kesehatan yang lebih baik.

3. Best Innovation (3rd winner): Zona 1. Penghargaan ini diberikan karena Zona 1 berhasil melakukan refurbished DHU Pantai Pakam Timur dan instalasi DHU di Stasiun Metering Pangkalan Batu di Pangkalan Susu Field untuk menurunkan water content gas sehingga menghindari potensi biaya penalti karena gas off specs/reject atas penyaluran gas.

4. Best Cost Savings (1st winner): Wilayah Kerja (WK) Rokan. Penghargaan ini diberikan karena WK Rokan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas agar air ikutan/terproduksi dari kegiatan migas tidak dibebani Pajak Air Tanah (dikenakan Nilai Perolehan Air Tanah nol rupiah), sehingga mengurangi beban biaya pajak atas Air Tanah di WK Rokan.

5. Best Cost Avoidance (2nd winner): WK Rokan. Penghargaan ini diberikan karena WK Rokan melakukan optimasi biaya material dengan menggunakan material ex-terminasi yang ditinggalkan oleh operator sebelumnya.

6. Best Sinergy & Borderless Operation (1st winner): PHR Regional Sumatera bersama Subholding Upstream dan Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Regional Kalimantan. Diberikan karena dinilai telah melakukan sinergi dengan Subholding Upstream dan PHI Regional Kalimantan untuk pemanfaatan bersama material ex-terminasi sehingga tercipta borderless operation.

7. Best Contribution (1st winner): PHR Regional Sumatera. Penghargaan ini diberikan karena PHR Regional Sumatera berhasil mencapai nilai optimasi tertinggi di lingkungan Subholding Upstream.

8. Best Achievement (2nd winner): PHR Regional Sumatera. Penghargaan ini diberikan karena PHR Regional Sumatera berhasil membukukan pencapaian target optimasi tertinggi kedua di lingkungan Subholding Upstream dengan pencapaian nilai optimasi di tahun 2022 sebesar 344% dari target.

EVP Business Support PHR WK Rokan, Irfan Zaenuri, menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada para Perwira PHR atas prestasi yang diraih. Dia mengatakan, Subholding Upstream selalu berupaya agar Pertamina bertransformasi menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia.

"Salah satu inovasi yang dilakukan adalah mendukung program Cost Optimization Pertamina Persero melalui Proyek Optimus (Optimization Upstream), yaitu sebuah strategi optimasi biaya melalui 7 pillar metodologi (budget accuracy, change of work philosophy, innovation & standardization, operation optimization, synergy & borderless operations, optimization supply chain, dan lean organization)," kata Irfan.

Untuk diketahui, Optimus Award merupakan upaya menjaga kelangsungan bisnis yang berkelanjutan dan mencapai target laba di PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream. Untuk itu, diperlukan optimasi biaya dan peningkatan profit dari tambahan pendapatan yang sistematik dan terintegrasi antar fungsi di Subholding Upstream, Regional/AP Services dan Zona/WK. Tujuan Program Optimus SHU adalah menjadikan Cost Optimization sebagai budaya untuk mencapai target produksi dengan cost yang optimum tanpa mengorbankan unsur safety/HSSE.

