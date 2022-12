Jelang Akhir Tahun, Harga Daging Ayam di Riau Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau dan Satgas Pangan Polda Riau, serta instansi terkait melakukan sidak harga bahan kebutuhan pokok ke sejumlah pasar tradisional dan gudang distributor minyak goreng di Pekanbaru.

Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan sidak pasar ini dilakukan untuk memastikan stok bahan pokok menjelang tahun baru.

"Untuk harga komoditi yang ada, terdapat beberapa harga yang naik, seperti ayam ras naik Rp3.000 dari harga sebelumnya Rp27.000 menjadi Rp30.000 dan cabai rawit saat ini di harga Rp65.000 per kilogram," ujarnya Selasa (27/12/2022).

Kemudian untuk cabai merah di harga Rp40.000 per kg, beras di harga Rp.14.000 per kg, dan minyak goreng subsidi juga masih stabil, yakni Rp14.000 per kilogram.

Selain itu pihaknya juga memastikan stok pangan di Riau masih mencukupi. Dia menilai memang kenaikan harga ini disebabkan kebutuhan dan permintaan masyarakat jelang akhir tahun yang cukup banyak, sehingga ada kenaikan harga.

"Alhamdullllah, sampai tahun baru stok bahan pangan di Riau aman. Pasar murah masih dilakukan untuk di wilayah Provinsi Riau."

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sejumlah harga komoditas mengalami peningkatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan komoditas lain.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga secara kumulatif di antaranya, telur ayam ras, beras, cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah.

Berdasarkan data BPS Per 22 Desember, harga telur ayam ras mengalami tren kenaikan secara kumulatif sebanyak 4,4 persen atau sudah lebih dari Rp30.000 per kilogram.

Sedangkan, untuk harga beras juga mengalami kenaikan. Secara kumulatif naik sebesar 2,2 persen, dari harga rata-rata Rp11.000 an menjadi Rp11.500 per kg. Lalu, harga cabai rawit pada minggu terakhir Desember ini mengalami kenaikan secara kumulatif sebesar 15,5 persen.

Sementara, untuk daging ayam ras mengalami peningkatan secara kumulatif sebesar 5,7 persen dengan harga rata rata diawal November sebesar Rp 34.000 an, menjadi Rp 36.000 per kg.

