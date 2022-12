Ditopang Brio, Dealer Honda Riau Menjual 300 Unit Mobil per Bulan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dealer mobil Honda wilayah Riau mencatat saat ini penjualan rerata setiap bulannya mencapai 300 unit, dengan kontribusi paling besar dari model Honda Brio.

Asisten Sales Manager Honda Soekarno Hatta Moko Dwi Aryanto menjelaskan model Brio menjadi mobil yang paling diminati masyarakat Riau, dan penjualannya terus menjadi penyumbang terbesar setiap bulan.

"Tiap bulan rata-rata total penjualan mobil Honda di Riau mencapai 300 unit, dan kontribusi Honda Brio sekitar 35 - 40 persennya. Kami yakin situasi penjualan di tahun depan akan kembali tumbuh positif seperti tahun ini," ujarnya Rabu (7/12/2022).

Baca Juga : Harga Sawit Riau Naik, Penjualan Mobil Honda Meningkat 20 Persen

Menurutnya, dengan naiknya harga jual komoditas kelapa sawit pada beberapa waktu terakhir, berdampak positif terhadap perekonomian di Provinsi Riau, termasuk sektor otomotif.

Dia mengakui adanya peningkatan penjualan mobil pada tahun ini, apabila dibandingkan periode sepanjang 2021 lalu. Kalau dibandingkan untuk penjualan mobil tahun ini dari Januari-Oktober 2022 itu total sales sudah bisa sama dengan total penjualan di tahun lalu atau Januari-Desember. Perkiraan pihaknya kenaikannya bisa 10 persen sampai 20 persen dari tahun lalu.

Selanjutnya, untuk mendorong penjualan di akhir tahun ini pihaknya menyiapkan program “Share Your Redefined Experience” sampai akhir Desember 2022.

Selain itu terdapat pula program Sporty DNA Package khusus untuk pembelian unit Honda City Hatchback RS Manual Transmission dimana konsumen berkesempatan untuk mendapatkan tambahan reward Rp10 Juta dan bonus genuine part accessories berupa; Front Under Spoiler, Side Under Spoiler, Rear Under Spoiler, Tailgate Spoiler Garnish dan Door Visors.

"Jelang tutup tahun 2022 adalah kesempatan terbaik memiliki mobil honda. Ada program share your redifined sampai dengan total Rp15 juta dan voucher BBM senilai Rp2 juta, sesuai syarat dan ketentuan berlaku," ujarnya.

Selain itu, Honda Soekarno Hatta dan Honda SM Amin, Pekanbaru ini juga memanjakan konsumennya dengan menghadirkan uang muka (DP) ringan dan terjangkau. Untuk uang muka Brio mulai Rp15 jutaan, BR-V mulai Rp10 jutaan, City mulai Rp30 jutaan, HR-V mulai Rp50 jutaan dan CR-V mulai Rp80 jutaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : honda