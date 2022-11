Harga Sawit Riau Naik, Penjualan Mobil Honda Meningkat 20 Persen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- Naiknya harga jual komoditas kelapa sawit pada beberapa waktu terakhir, berdampak positif terhadap perekonomian di Provinsi Riau, termasuk sektor otomotif.

Dealer mobil Honda di Pekanbaru Riau mengakui adanya peningkatan penjualan mobil pada tahun ini, apabila dibandingkan periode sepanjang 2021 lalu.

"Kalau dibandingkan untuk penjualan mobil tahun ini dari Januari-Oktober 2022 itu total sales sudah bisa sama dengan total penjualan di tahun lalu atau Januari-Desember. Perkiraan kami kenaikannya bisa 10 persen sampai 20 persen dari tahun lalu," ujar Asisten Sales Manager Honda Soekarno Hatta Moko Dwi Aryanto, Rabu (30/11/2022).

Menurutnya pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Riau mencatatkan angka positif dan lebih tinggi dibandingkan 2021 lalu. Kemudian harga jual komoditas unggulan seperti kelapa sawit juga menunjukkan harga yang terus meningkat dan stabil.

Dengan kondisi tersebut, permintaan produk otomotif khususnya kendaraan roda empat turut mengalami pertumbuhan. Dari data perseroan, setiap bulannya rerata penjualan tahun ini mencapai total 300 unit untuk semua jenis mobil dari semua jaringan dealer Honda.

Ke depan pihaknya meyakini permintaan mobil akan terus tumbuh, menyusul aktivitas perekonomian masyarakat juga menjadi pulih pascapandemi Covid.

"Kami meyakini tahun depan untuk penjualan akan tetap positif seiring membaiknya ekonomi masyarakat dan didorong harga komoditas seperti sawit yang harganya juga tinggi," ujarnya.

Sebelumnya, setelah diluncurkan pada 2 November 2022 lalu di Jakarta, mobil segmen small SUV terbaru Honda WR-V kini resmi meluncur di Pekanbaru, Riau setelah sebelumnya dihadirkan di Medan, Sumut.

General Manager Main Dealer Honda Outside Java Regional 1 Nukman Hung Lim mengatakan Honda WR-V merupakan produk terbaru dan model pertama Honda di segmen Small SUV di Indonesia, yang memadukan karakter khas SUV Honda yang memiliki performa dan teknologi terdepan dengan desain lebih compact dan gaya lebih sporty.

"Honda WR-V dikembangkan dari Honda SUV RS Concept yang merupakan sebuah SUV Compact dengan karakter yang lebih sporty khas varian RS dari Honda. Kini kami resmi meluncurkannya bagi masyarakat Pekanbaru, Riau," ujarnya.

Untuk di Pekanbaru Riau, Honda WR-V ditawarkan kepada pelanggan di harga mulai Rp276,2 jutaan hingga Rp316 jutaan.

Dari data perusahaan, meskipun baru resmi diluncurkan kepada publik, jumlah pemesanan Honda WR-V yang diterima dari Pekanbaru sudah mencapai 50 unit dan terus bertambah.

Rencananya untuk pemesanan yang sudah diterima tersebut, pengiriman unit Honda WR-V akan dilakukan mulai Desember 2022 mendatang. Karena itu peminat diimbau untuk melakukan pemesanan segera agar mendapatkan unit lebih cepat.

Nukman menambahkan konsep SUV compact ini sebelumnya juga telah diwujudkan melalui varian RS yang hadir pertama kali pada sebuah model SUV melalui All New Honda HR-V yang diluncurkan di Indonesia pada Maret 2022.

"Penerapan penuh dari konsep ini kemudian hadir melalui model produksi massal dari Honda WR-V yang sempat ditampilkan dengan stiker kamuflase di pameran otomotif dan roadshow di berbagai daerah di Indonesia, yang juga telah disambut dengan sangat antusias oleh konsumen."

Adapun di Indonesia, Honda WR-V hadir melengkapi lini SUV Honda yang sebelumnya telah sukses dengan model seperti New Honda CR-V, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V.

Sebagai bagian dari lini SUV Honda, Honda WR-V juga dibekali karakter yang menjadi ciri khas SUV Honda lainnya seperti ground clearance tinggi, performa mesin yang bertenaga, kabin yang luas, serta teknologi yang canggih. Lebih dari itu, Honda WR-V dirancang dengan gaya yang lebih sporty dan berbagai keunggulan dibandingkan model lain di kelasnya.

