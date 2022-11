Asita Run 2023 Targetkan Kunjungan Tamu Asal Malaysia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies atau Asita Riau, terus berupaya mendorong perkembangan dunia wisata daerah. Salah satunya dengan melaksanakan berbagai agenda wisata yang mengundang tamu.

Ketua Asita Riau Dede Firmansyah menjelaskan pihaknya telah menyiapkan kegiatan wisata olahraga yakni Asita Run 2023, yang akan diikuti para atlet lari nasional serta tamu dari dalam dan luar negeri.

"Dari hasil koordinasi kami dengan pengurus pusat, kami sedang mengajukan diri sebagai tuan rumah momen Ultah Asita ke-52 agar dapat berlangsung di Provinsi Riau. Kemudian dalam rangkaian momen itu kami bersiap menggelar Asita Run 2023 yang rencananya mengundang tamu dari dalam dan luar negeri," ujarnya, Rabu (23/11/2022).

Dede memaparkan pada kegiatan Asita Run 2023 yang rencananya digelar Februari tahun depan, akan diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari peserta umum untuk kategori Funrun jarak 5,2K, dan profesional jarak 15K.

Pada kategori Funrun tersebut pihaknya menargetkan jumlah peserta sebanyak 200 peserta dengan kontribusi senilai Rp150.000. Kemudian di kategori profesional target pesertanya sebanyak 300 orang dan kontribusi senilai Rp200.000.

Setiap peserta Asita Run 2023 nantinya akan mendapatkan kaos, BIB atau tanda peserta, serta medali bagi para peserta yang finish sesuai waktu tertentu.

"Kegiatan ini kami targetkan diikuti oleh pelari tingkat nasional dan tamunya kami sudah siapkan agar bisa dihadiri dari negara tetangga Melaka, Malaysia. Sehingga dengan acara ini akan menjadi kalender wisata tahunan di Provinsi Riau," ujarnya.

