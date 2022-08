Terjual Ratusan Unit, Toyota Siapkan Program Veloznation di Pekanbaru

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Agung Toyota diler utama mobil Toyota di wilayah Riau mencatat penjualan mobil Toyota Veloz cukup signifikan sejak resmi diluncurkan akhir tahun lalu.

Regional Manager (RM) Agung Toyota Wilayah Barat, Mahmud Fauzi mengatakan pada Juli 2022 pihaknya mencatat penjualan Toyota Avanza dan Veloz sudah mencapai 185 unit.

"Untuk Juli 2022 saja kami mencatat penjualan Avanza dan Veloz cukup tinggi yaitu sekitar 185 unit," ujarnya, Kamis (4/8/2022).

Dia menyebutkan guna lebih mendekatkan lagi model mobil MPV unggulan itu kepada masyarakat dan pelanggannya, Agung Toyota bakal menggelar event Veloznation "Rise Up, Go Higher" pada Minggu, 7 Agustus 2022 bakal di gelar di Asia Farm Hayday Pekanbaru.

Menurutnya pada program ini akan diramaikan dengan Convoy Customer Agung Toyota dan beberapa komunitas Toyota mulai dari Velozity, ARC - Avanza Riau Club Chapter Pekanbaru dan TACI - Toyota Avanza Club Indonesia Chapter Pekanbaru, sebanyak 25 mobil konvoy dengan rincian yaitu 5 mobil komunitas dan 20 mobil pelanggan.

Disamping itu lanjutnya, akan ada 4 Pit Stop selama konvoy, dimulai dari Agung Toyota SM Amin, Agung Toyota Soekarno Hatta, Agung Toyota Sutomo, Agung Toyota Harapan Raya dan finish di Asia Farm.

Pada tiap Pit Stop, seluruh mobil konvoy akan diberikan gift menarik dan melakukan swafoto. Kemudian ada juga penawaran cashback Rp1 juta jika melakukan SPK di tempat khusus pembelian All New Avanza dan All New Veloz serta akan ada games seru bagi anak-anak customer di Asia Farm.

"Tentu bagi yang hadir di acara tersebut akan menikmati banyak kemudahan dan beragam hadiah menarik yang pastinya sayang dilewatkan."

