Promosi Wisata Homestay Malaysia Dongkrak Bisnis Agen Travel di Riau

Bisnis.com, PEKANBARU — Ketua DPD Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies atau ASITA Riau, Dede Firmansyah, menyambut positif promosi Homestay Tourism Showcase (HOTAS) 2025 yang digelar Tourism Malaysia bersama Persatuan Pengusaha Homestay Malaysia (PPHM) di Pekanbaru.

Menurut Dede, program promosi ini bukan hanya membuka peluang bagi masyarakat Riau untuk menikmati suasana baru di Malaysia, tetapi juga menjadi angin segar bagi bisnis agen perjalanan wisata di Pekanbaru dan sekitarnya.

“Ini peluang besar bagi travel agent di Riau, khususnya Pekanbaru, untuk menawarkan alternatif wisata baru ke Malaysia. Tidak hanya ke Kuala Lumpur atau Genting, sekarang ada pilihan homestay yang tersebar di tiap negeri seperti Pahang, Terengganu, hingga Langkawi,” ujarnya Selasa (1/7/2025).

Dia menjelaskan, tren wisata singkat seperti paket tiga hari dua malam bisa dikemas lebih menarik dengan satu malam menginap di homestay, memberikan pengalaman lokal yang berbeda bagi wisatawan.

“Biasanya kami hanya menjual paket standar ke Kuala Lumpur dan Genting. Sekarang ada yang baru, lebih bervariasi. Ini membuka pasar baru, karena wisatawan kita juga ingin merasakan suasana yang berbeda,” ujarnya.

Dede mengungkapkan target wisatawan Indonesia ke Malaysia tahun ini mencapai 4,3 juta orang, dan dari sektor homestay sendiri ditargetkan meningkat dari 3.500 kunjungan tahun lalu menjadi 7.000 kunjungan tahun ini. Menurutnya, pasar wisatawan dari Riau sangat potensial untuk mendukung pencapaian target tersebut.

“Tentu kami dari ASITA Riau mendukung penuh dan ikut mendorong pencapaian target itu. Kami akan ikut berperan aktif,” ujarnya.

Selain itu, Dede menekankan pentingnya timbal balik dalam promosi wisata antarnegara. Dia berharap kerja sama ini juga dapat mendorong kunjungan wisatawan Malaysia ke Riau melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II.

“Tadi kami juga sampaikan ke Dato’ Sahariman, penting bagi kedua pihak untuk saling mendatangkan wisatawan. Kami travel agent punya tanggung jawab agar Malaysia juga bisa mengirim wisatawan ke Riau,” pungkasnya.