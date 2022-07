Bukan CPO, Ekspor Sumbar pada Mei 2022 Didominasi Komoditas Karet

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat mencatat nilai ekspor yang berasal dari Sumbar pada Mei 2022 sebesar US$60,20 juta atau terjadi penurunan sebesar 81,40 persen dibanding ekspor April 2022.



Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati mengatakan penyebab terjadinya penurunan itu adanya kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menutup ekspor CPO dan turunannya yang memakan waktu hampir satu bulan.

"Biasanya ekspor Sumbar itu didominasi oleh CPO. Nah sekarang dikarenakan CPO terganjal adanya aturan. Maka pada Mei 2022 itu, komoditas karet yang malah mendominasi ekspo asal Sumbar," katanya dikutip dari data BPS, Minggu (3/7/2022).

Dia menjelaskan golongan barang yang paling banyak diekspor pada Mei 2022 adalah golongan karet dan barang dari karet (HS 40) sebesar US$21,12 juta, diikuti golongan lemak & minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar US$19,02 juta, dan golongan berbagai produk kimia (HS 38) sebesar US$6,23 juta.

Baca Juga : Selamatkan Petani Sawit Nonmitra, Sumbar Dorong Pemkab Buat Aturan Standar Harga

Bila dilihat peranan golongan barang terhadap total ekspor Januari-Mei 2022 tercatat 78,65 persen merupakan ekspor dari golongan lemak & minyak hewan/nabati, dan golongan karet dan barang dari karet memberikan peran sebesar 7,28 persen.

"Pada Mei 2022 itu, ekspor asal Sumbar itu ke Pakistan, India, Malaysia dan Amerika Serikat," ujarnya.

Nilai ekspor terbesar pada Mei 2022 adalah ke Amerika Serikat sebesar US$18,12 juta. Selanjutnya ke Pakistan sebesar US$10,80 juta dan ke Malaysia sebesar US$8,43 juta.

"Jadi ekspor asal Sumbar ke negara Pakistan memiliki peran yang terbesar terhadap total ekspor Sumbar pada Januari-Mei 2022, yaitu sebesar 33,01 persen," jelas Herum.

Selanjutnya ekspor ke India memberikan peran sebesar 25,43 persen dan ekspor ke Amerika Serikat memberikan peran sebesar 8,25 persen.

Komoditas utama yang di ekspor ke Amerika Serikat pada Mei 2022 adalah Technically specified natural rubber (TSNR) 20.

Sementara itu komoditas utama yang diekspor ke Pakistan pada Mei 2022 adalah Solid fractions of palm oil, refined oil, but not chemically modified, with iodine value exceeding 40. (k56)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :