Harga Gula Pasir di Pekanbaru Sentuh Rp18.000 per Kg

Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, harga gula pasir tercatat senilai Rp17.000 per kilogram dan sempat menyentuh Rp18.000 per kilogram. Adapun, Harga Eceran Tertinggi (HET) gula pasir tercatat senilai Rp12.500 per kilogram.