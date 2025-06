Cek Penerima BSU, Ini Daftar Kantor BPJS TK di Sumatera Bagian Selatan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini bertujuan membantu meringankan beban ekonomi pekerja terdampak inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal tersebut dikatakan Adi Hendarto selaku PPS Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel. Senin, 16 Juni 2025.

"Alhamdulillah. Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah kepada seluruh pekerja yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

"Adapun bantuan ini sebagai perhatian negara kepada seluruh pekerja Indonesia dalam meringankan beban ekonomi pekerja yang terdampak inflasi," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Adi mengimbau kepada seluruh pekerja agar melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar sebagai penerima BSU melalui daring atau datang ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

"Dan utuk memastikan apakah termasuk penerima BSU, pengecekan bisa dilakukan secara daring maupun langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Bagi pekerja di wilayah Sumatera Bagian Selatan, keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dalam proses verifikasi data dan pencairan bantuan," ungkapnya.

Berikut ini daftar lengkap kantor BPJS Ketenagakerjaan di berbagai kota dan kabupaten di Sumbagsel yang bisa didatangi untuk mendapatkan informasi seputar status kepesertaan dan pencairan BSU.

1. Kantor Cabang Bandarlampung

JL. DRS. Warsito No. 4 RT/ RW 003/005 Kel Talang, Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung – 35162

Tlp : 0721-486036, 0721-486783

2. Kantor Cabang Pringsewu Sudirman

Jl. Jend. Sudirman No 2 A ruko 2 Kel. Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu – 35373

Tlp : 0729-23570

3. Kantor Cabang Metro Nasution

JL. AH Nasution No 252 B RT/RW 015/007, Yosadadi Metro Timur, Koda Metro

Tlp : 0725-7855208

4. Kantor Cabang Lampung Selatan Kalianda

Jalan Kolonel Makmun Rasyid No.24 Kel Way Urang Kec Kalianda Kab. Lampung Selatan

Tlp : 0727 3321660

5. Kantor Cabang Bengkulu

JL. Pangeran Natadirdja No. 8 KM 7,5 RT/ RW 06/02 Kel. Jalan Gedang Kec Gading Cempaka, Kota Bengkulu 38225

Tlp : 0736-20451, 0736-343385

6. Kantor Cabang Argamkamur

Jl. Ir Soekarno Ds. Rama Agung Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara,

Tlp : 0737-5263255

7. Kantor Cabang Rejang Lebong Curup

JL. Soeprapto No. 129 B, Talang Rimbo Lamo Curup - 39114 Kab Rejang Lebong

Tlp : 0732-23888

8. Kantor Cabang Jambi

JL. Slamet Riyadi/ Broni No. 16 Kel. Solok Sipin Kec Telanai Pura Kota Jambi – 36121

Tlp : 0741-61918

9. Kantor Cabang Muaro Jambi Sengeti

JL. Lintas Sumatra, Sengeti, Sekernan, Kab Muaro Jambi, Kota Jambi 36381

Telp : 0741 3055600

10. Kantor Cabang Batanghari Muara Bulian

JL. Sri Sudewi RT/ RW 11/03 Kel. Rengas Condong Kec Pasar Muara Bulian

Tlp : 0743-22381

11. Kantor Cabang Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal

JL. Prof DR Sri Soedewi Maschum Sofwan SH Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

Tlp : 0742-7351768

12. Kantor Cabang Lampung Tengah

JL. Negara, Lingkungan II, Kel Seputih Jaya, Kec Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161

Telp : (0725) 527567, 26634

13. Kantor Cabang Lampung Utara Kotabumi

JL. Jenderal Sudirman, Kta Gapura, Kotabumi, Kab Lampung Utara 34511

Tlp : 0724-3290051

14. Kantor Cabang Tulang Bawang Banjar Agung

JL. Lintas Timur Kel Unit II Kec Banjar Agung Kab Tulang Bawang, Lampung 34682

Tlp : 0726-7721212

15. Kantor Cabang Muaraenim

JL. Jend A Yani No. 54B Muara Enim

Tlp : 0734-423300

16. Kantor Cabang Lahat Pasar Lama

JL. Kolonel Burlian No 21B Kel Bandar Agung Kec Lahat Kab Lahat

Telp 0731-325335

17. Kantor Cabang OKU Baturaja

Jln Urip Sumoharjo No.07 Kel Kemelaraja Kec Baturaja Timur

Telp 0735-324843

18. Kantor Cabang Prabumulih Sudirman

JL. Jenderal Sudirman KM 6 No.2E Prabumulih Timur

Tlp : 0713-3300138

19. Kantor Cabang Lubuk Linggau Yos Sudarso

JL. Yos Sudarso no. 18 Kel Taba Jemekeh Lubuk Linggau

Telp : 0733-4540755.

20. Kantor Cabang Muara Bungo

Jl. Sultan Thaha No. 111, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi – 37211.

Tlp : 0747-22295

21. Kantor Cabang Sarolangun Lintas Sumatera

Jl. Lintas Sumatera Kel. Aur Gading samping Nafiti Hotel Sarolangun

Tlp : 0745-91463

22. Kantor Cabang Sungai Penuh Yos Sudarso

Jl. Depati Parbo Desa Karya Bakti Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh (Depan Bulog Kota Sungai Penuh)

Tlp : 0748-23454

23. Kantor Cabang Merangin Bangko

JL. Jenderal Sudirman Lintas Sumatera KM 1 RT/ RW 014/000 Dusun Bangko Kec Bangko Kab Merangin 37313

Tlp : 0746-322956

24. Kantor Cabang Palembang

JL. Jenderal Sudirman No. 131 Rt/RW 030/008 Kelurahan Ilir Timur 1 Kota Palembang 30126

Tlp : 0711-310017

25. Kantor Cabang Banyuasin Pangkalan Balai

Jl Raya Pelambang- Betung KM 43 Kel. Kayu Aro Kuning Pangkallan Balai Sumsel

Tlp : 0711-7691001

26. Kantor Cabang Pangkalpinang

JL. Jenderal Sudirman No. 9 RT/ RW 009/002 Kel Gabek 1 Kec Gabek Kota Pangkal Pinang 33117

Tlp : 0717-431415, 0717-431107

27. Kantor Cabang Belitung Tanjung Pandan

JL. Jenderal Sudirman No. 20 Pangkal Lalang- Kec Tanjung Pandang, Kab Belitung Provinsi Bangka Belitung – 33412

Tlp : 0719-9301073

Cara Cek Penerima BSU Lewat Link BPJS Ketenagakerjaan

Calon penerima BSU dapat melakukan pengecekan status penerima BSU 2025 melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti untuk memastikan penerimaan BSU bulan Juni-Juli 2025 melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Buka alamat resmi bpjs ketenagakerjaan https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada halaman utama, gulir ke bagian yang bertuliskan "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?".

Formulir akan meminta memasukkan data berikut.

Nomor Induk Kependudukan (nik)

Nama lengkap sesuai KTP

Tanggal lahir

Nama ibu kandung

Nomor handphone aktif

Alamat email aktif

Setelah data lengkap dan benar diisi, klik tombol "lanjutkan" untuk memproses pengecekan. Sistem akan menampilkan apakah terdaftar sebagai penerima bsu 2025 atau tidak.