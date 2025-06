BPJS Ketenagakerjaan Raih Penghargaan Emas di ARA 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SUMATRA - BPJS Ketenagakerjaan menorehkan prestasi internasional dengan meraih Gold Award dalam Australasian Reporting Awards (ARA) 2025 atas laporan terintegrasi yang transparan, akuntabel, dan berstandar global.

BPJS Ketenagakerjaan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah internasional dengan meraih Gold Award dalam ajang Australasian Reporting Awards (ARA) 2025. Penghargaan prestisius ini diberikan sebagai pengakuan atas Annual Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang disusun secara profesional, transparan, akuntabel, dan memenuhi standar pelaporan internasional tertinggi

Penghargaan diserahkan langsung oleh Dr. Ron Knight, ARA Special Award Coordinator, kepada Oni Marbun, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, dalam seremoni penganugerahan yang berlangsung di Crown Towers, Melbourne, Australia, Kamis, 29 Mei 2025. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan tim penyusun laporan, Hasyirun Ni’am

Gold Award ini merupakan capaian tertinggi BPJS Ketenagakerjaan sepanjang keikutsertaannya dalam ARA, setelah sebelumnya meraih Bronze Award pada 2023 dan Silver Award pada 2024. Peningkatan signifikan ini menjadi bukti dedikasi dan konsistensi institusi dalam menyampaikan laporan yang tak hanya informatif, tetapi juga strategis dan berdampak bagi pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang telah bekerja keras menyusun laporan ini dengan semangat kolaborasi dan integritas,” ujar Oni Marbun.

“Laporan ini adalah cerminan dari prinsip good governance kami, bahwa transparansi adalah fondasi kepercayaan, dan kepercayaan adalah kunci dari kampanye kami: Kerja Keras Bebas Cemas.” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa laporan terintegrasi tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikelola, setiap program yang dijalankan, hingga setiap kebijakan yang diambil, semuanya bertujuan untuk melindungi pekerja Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera.

Ketua ARA, Alan Colegate, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kualitas laporan peserta tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam mengintegrasikan aspek ESG (Environment, Social, Governance) ke dalam pelaporan. Hal ini, menurutnya, menjadi indikator penting dalam menghadapi tantangan global dan menjaga relevansi organisasi.

Sementara itu, Dr. Ron Knight secara khusus menyampaikan harapannya agar BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi pionir pelaporan terintegrasi di sektor publik Indonesia, mengingat peran strategis institusi ini dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Terpisah, Pps. Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel Adi Hendarto menyambut baik atas penghargaan yang diraih BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengaku bahwa pencapaian ini merupakan wujud transparansi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola keuangan.

"Alhmdulillah, kita kembali meraih Gold Award dalam Australasian Reporting Awards (ARA) 2025 atas laporan terintegrasi yang transparan, akuntabel, dan berstandar global," katanya.

"Dan ini merupakan bentuk komitmen kita dalam mengelola keuangan secara transparan. Serta pencapaian ini merupakan bentuk kerja keras seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Untuk diketahui, bahwa Australasian Reporting Awards sendiri merupakan ajang bergengsi yang telah diselenggarakan sejak 1950 dan tahun ini merayakan 75 tahun eksistensinya dengan tema “75 Years of Encouraging and Recognising Excellence in Annual Reporting.” Ajang ini mendorong praktik pelaporan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada nilai tambah bagi masyarakat.

Capaian BPJS Ketenagakerjaan ini menempatkan institusi tersebut sejajar dengan organisasi terkemuka di Asia-Pasifik dalam hal pelaporan dan tata kelola. Tidak hanya memenuhi standar nasional, laporan BPJS Ketenagakerjaan kini diakui di panggung internasional.

Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas internal dalam pelaporan berbasis ESG dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi dalam komunikasi publik.