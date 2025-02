Raa Cha Suki & BBQ Hadir di Palembang Icon, Outlet ke-111 di Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Champ Resto Indonesia Tbk. (ENAK) meresmikan outlet baru Raa Cha Suki & BBQ di Palembang Icon, setelah sebulan sebelumnya menggelar soft opening restoran rebusan (suki) dan bakaran (barbeque/BBQ) itu.

Pembukaan outlet kedua di Kota Palembang ini sekaligus merupakan outlet ke-111 Raa Cha Suki & BBQ di Indonesia.

Raa Cha Suki & BBQ merupakan restoran yang berdiri sejak 2006 dan dikenal sebagai restoran yang menyajikan hidangan suki dan BBQ khas Thailand.

Raa Cha Suki & BBQ memiliki lebih dari 100 variasi menu mulai dari sayuran, aneka suki, daging BBQ dengan lima pilihan saus spesial, dan tiga pilihan kuah suki.

“Semua menu di Raa Cha Suki & BBQ disiapkan dengan perhatian khusus terhadap kualitas dan kesegaran bahan baku dan menggunakan bahan-bahan halal yang telah teruji keamanannya,” ujar Business Unit Head Raa Cha Suki & BBQ Susilo dalam jumpa pers, Kamis (27/2/2025).

Di Raa Cha Suki & BBQ, pelanggan dapat memilih sendiri menu yang disukai, dilengkapi alat masak personal dan unik dengan beragam variasi menu yang dapat dikreasikan sesuai dengan selera ditambah dengan saus spesial Raa Cha yang diracik khusus untuk menambah cita rasa.

Konsep ini menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan menyenangkan. Raa Cha Suki & BBQ memastikan setiap kunjungan akan menjadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan.

Sebagai informasi, Raa Cha Suki & BBQ membuka outlet pertamanya pada 2006 di Cihampelas Walk Bandung. Di bawah manajemen PT Champ Resto Indonesia Tbk, Raa Cha Suki & BBQ terus melebarkan sayap ke Jabodetabek dan pulau Jawa, hingga Bali, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan dengan tingkat penerimaan masyarakat yang sangat tinggi.

Saat ini, Raa Cha Suki & BBQ telah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. “Target Raa Cha Suki & BBQ akan buka di seluruh penjuru Indonesia, sehingga seluruh warga Indonesia dapat menikmati menu suki dan barbeque yang enak dan halal,” ujar Marketing Communication Raa Cha Suki & BBQ Andreas Kristianto.

Staf Ahli Walikota Palembang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Investasi Kota Palembang Rudi Indawan menambahkan pihaknya mendukung penuh pembukaan outlet baru Raa Cha Suki & BBQ.

"Dengan dibukanya outlet Raa Cha Suki & BBQ di Palembang Icon diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata kuliner unggulan di Palembang. Nantinya ini akan berpengaruh positif terhadap PAD [pendapatan asli daerah] Kota Palembang melalui pajak yang dibayarkan kepada Bapenda [Badan Pendapatan Daerah] Kota Palembang,” ujarnya.

Grand Opening Raa Cha Suki & BBQ outlet Palembang Icon menjadi lebih istimewa dengan banyaknya promo menarik yang ditawarkan kepada pelanggan seperti promo spesial 'All You Can Grab' atau Ambil Suki Sepuasnya hanya dengan membayar Rp68.000 (sebelum pajak).

Promo ini berlaku pada saat pembukaan outlet pada periode 26-27 Februari 2025 untuk para pecinta Raa Cha Suki & BBQ. Selain itu, pelanggan juga dapat mencoba peruntungan dengan memainkan 'Wheel of Fortune' dengan hadiah voucher makan di Raa Cha Suki & BBQ hingga Rp500.000 dan free menu menarik lainnya.

Untuk kamu yang bingung mau pilih menu apa, Raa Cha Suki & BBQ juga menawarkan paket hemat super untung selama periode opening yang dapat menjadi pilihan.