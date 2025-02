Pertamina Klaim Pasokan dan Distribusi LPG 3 Kg Area Sumbgasel Aman

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan distribusi dan pasokan LPG 3 Kg berjalan dengan lancar setelah beberapa pekan terjadi lonjakan permintaan konsumsi LPG di beberapa wilayah.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak baik Disperindag, pemerintah kabupaten kota, Hiswana Migas dan APH setempat.

Langkah itu, kata dia, untuk memantau penyaluran gas melon tepat sasaran dan harga jual yang diterima masyarakat telah sesuai dengan HET yang ditetapkan.

"Sebagai perusahaan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menyalurkan LPG 3 Kg, Pertamina Patra Niaga berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat menerima LPG Subsidi sesuai dengan haknya. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi dengan harga sesuai HET," jelas Nikho dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Dia menyebut bahwa sejumlah pemilik pangkalan hingga sub pangkalan LPG di beberapa wilayah Sumbagsel juga telah memastikan distribusi sudah berjalan normal, dan masyarakat tidak perlu panic buying untuk mendapatkan LPG subsidi.

Salah satunya, Agnez, pemilik pangkalan LPG di Kecamatan Bukit Besar, Palembang, mengatakan bahwa kondisi pangkalan saat ini sudah stabil untuk masyarakat mendapatak LPG 3 kilogram.

“Serta kami juga terus menerapkan sistem pencatatan KTP agar penyalurannya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan tepat sasaran," katanya.

Sebagai informasi, saat ini terdapat sub pangkalan LPG yang berfungsi untuk mendukung kelancaran distribusi dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 Kg. Sub pangkalan ini merupakan warung kelontong atau pengecer LPG yang sebelumnya terdaftar di Merchant Apps Pertamina (MAP) sebagai pengecer dan kini beralih menjadi sub pangkalan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengoptimalkan peran pengecer dalam distribusi LPG, masyarakat di daerah dapat memperoleh LPG 3 Kg dengan lebih mudah dan sesuai dengan peruntukannya.

Pemilik sub pangkalan Warung Hendra, di Kecamatan Kedamaian, Provinsi Bandar Lampung, turut merasakan kelancaran distribusi LPG 3 Kg.

Dia juga mengungkapkan bahwa pasokan sudah kembali stabil sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. “Sekarang distribusinya sudah kembali lancar dari pangkalan. Kami akan terus siap berupaya agar LPG terus tersedia agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Nikho menambahkan Pertamina menjamin bahwa LPG 3 kg selalu tersedia dengan harga sesuai ketetapan pemerintah.

Pihaknya juga memberikan himbauan kepada masyarakat diharapkan untuk tidak panic buying, serta menyiapkan build up stock dan fakultatif jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menjaga penyaluran di masyarakat tetap aman.

"Serta, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan LPG subsidi, sesuai dengan peruntukannya. Jika menemukan harga yang tidak sesuai HET atau kendala distribusi, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pertamina Call Center (PCC) 135," pungkasnya.