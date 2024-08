Sampai Juli 2024, Pengguna Baru QRIS di Riau Bertambah 129.686 Orang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau mencatat jumlah pengguna baru QRIS di daerah itu bertambah 129.686 pengguna, yang mencerminkan semakin luasnya adopsi digitalisasi pembayaran di masyarakat.

Kepala BI Riau Panji Achmad menjelaskan tidak hanya dari sisi pengguna saja, jumlah transaksi QRIS di daerah itu juga meningkat sebesar 118% dari 2023 hingga 2024.

"Data per Juli 2024 mencatat volume transaksi QRIS telah mencapai 18.759.523 transaksi, atau 75,1% dari target sampai akhir 2024," ujarnya, Senin (19/8/2024).

Dia menyebutkan untuk jumlah merchant QRIS di Riau pada 2024 rata-rata mencapai 669.368, mengalami kenaikan 27,93% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk terus mendorong peningkatan transaksi non tunai tersebut, Bank Indonesia menggelar Pekan QRIS Nasional (PQN) 2024 yang berlangsung sejak 12-18 Agustus 2024 di Pekanbaru. Langkah ini merupakan upaya BI dalam memperluas literasi dan penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital melalui QRIS.

Panji juga menegaskan PQN telah menjadi agenda rutin yang diadakan oleh Bank Indonesia di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi mengenai manfaat dan kemudahan pembayaran digital melalui QRIS.

"Pekan QRIS Nasional bertujuan untuk memperkenalkan sistem pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal kepada seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Selama penyelenggaraan PQN 2024, berbagai program edukatif dan sosialisasi QRIS dilaksanakan, seperti QRIS Goes To Campus, QRIS Goes To School, Kantin ter-QRIS, Bu QRIS (Ibu-ibu Pake QRIS), dan QRIS Masuk Desa.

Kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung di Pekanbaru, tetapi juga merambah ke berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Untuk menarik minat generasi muda, KPwBI Provinsi Riau menggelar kompetisi QRIS of Champions yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Pekanbaru.

Kompetisi ini dikemas dalam bentuk permainan edukatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang peran bank sentral dan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia.

PQN 2024 juga dimeriahkan dengan berbagai lomba hiburan, seperti K-POP QRIS Dance Cover, Reels/Tiktok Competition, Comic Strips, Duta QRIS Perbankan, Mobile Legends Perbankan, hingga Lomba Mewarnai CBP Championship, yang berhasil menarik partisipasi luas dari masyarakat.

Ke depannya, KPwBI Provinsi Riau akan terus bersinergi dengan berbagai mitra strategis untuk memperluas penerimaan digitalisasi sistem pembayaran di seluruh kabupaten/kota, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"PQN 2024 menjadi salah satu wujud komitmen Bank Indonesia dalam mendorong literasi dan penggunaan QRIS di berbagai sektor masyarakat di Provinsi Riau," pungkasnya.