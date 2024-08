Komut Pertamina Patra Niaga Tinjau Sarfas dan Pelayanan ke Lapangan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG - Dalam memastikan kehandalan sarana dan fasilitas Pertamina untuk menjaga kelancaran pelayanan distribusi BBM dan LPG dan memastikan penerapan aspek HSSE (Health, Safety, Security & Environment) dengan baik, Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Ego Syahrial didamping Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Zibali Hisbul Masih melakukan kunjungan langsung ke beberapa sarana dan fasilitas Pertamina Patra Niaga di wilayah Sumbagsel khususnya di Aviation Fuel Terminal (AFT) SMB II, Integrated Terminal (IT) Palembang dan Fasilitas lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

Dalam kunjungannya, Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Ego Syahrial mengatakan bahwa sarana dan fasilitas di setiap unit lokasi Pertamina terjaga kehandalanya sehingga menjadi prioritas utama dengan selalu memperhatikan aspek HSSE serta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dan Industri.

"Pada kegiatan hari ini kita mengunjungi AFT SMB II, IT Palembang, SPBE dan SPBU. Kita melihat langsung bagaimana sarana dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan standar operasional aspek HSSE. Setiap pekerjaan juga telah dijalankan sesuai SOP yang berlaku, seperti pemeriksaan kualitas produk, memeriksa secara langsung pengecekan tabung gas LPG untuk memastikan gas yang didistribusikan terjamin kuantitas dan kualitasnya, serta pelayanan pengisian BBM yang prima kepada masyarakat" ujarnya.

Sebagai Sub Holding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga khususnya di Regional Sumbagsel terus memastikan kehandalan sarana dan fasilitasnya serta berkomitmen dalam pelayanan menyalurkan energi kepada masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi fokus tinjauan adalah memastikan kualitas dan kuantitas BBM serta LPG di SPBU dan SPBE di wilayah Palembang.

Dari hasil pengecekan di SPBU untuk pasokan BBM tersedia normal, dan Pertamina terus memastikan distribusi BBM berjalan dengan lancar serta mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai informasi, saat ini untuk rata-rata konsumsi harian BBM di wilayah Sumsel untuk jenis Gasoil (Solar) sekitar 1.932 Kilo Liter (KL) per hari, dan untuk rata-rata konsumsi harian BBM jenis Gasoline (Bensin) sekitar 2.784 KL per hari. Sedangkan LPG 3 Kg, untuk rata-rata konsumsi harian di wilayah Palembang sekitar 824 Metrik Ton (MT) per hari.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Zibali Hisbul Masih mengungkapkan "kunjungan ini juga berfokus pada pemberian solusi sekaligus memastikan kelancaran penyaluran energi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Jika ada kebutuhan informasi terkait produk, layanan, serta masukan dan saran, masyarakat dapat menghubungi call center Pertamina 135.