Sehari Jelang Ramadan, Harga Cabai Merah di Sumut Mendadak Mahal

Bisnis.com, MEDAN - Sehari jelang Ramadan, belum tampak ada penurunan harga pangan di Sumatra Utara (Sumut). Sejumlah komoditas yang lebih dulu tercatat alami kenaikan harga, tampak terus melanjutkan peningkatannya.

Pantauan Bisnis di Pasar Pringgan, Medan, pada Senin (11/3/2024), ayam ras potong masih bertahan dengan harga pekan lalu, yakni rata-rata Rp40.000 per kilogram (kg).

Begitupun dengan telur ayam ras yang masih di rentang harga Rp1.800-Rp2.000 per butirnya.

Lonjakan harga tampak pada komoditas cabai merah keriting. Pekan lalu, cabai merah keriting masih di kisaran Rp60.000-an per kg. Per hari ini, harga cabai merah di Pasar Pringgan dikabarkan menyentuh Rp80.000 per kg.

Kenaikan drastis cabai merah keriting ini dibenarkan Pengamat Harga Kebutuhan Pokok Strategis sekaligus Ekonom dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin.

Gunawan berpendapat, harga cabai merah keriting yang naik drastis dipicu oleh penurunan aktivitas petani di ladang pada akhir pekan kemarin.

"Kenaikan beberapa komoditas khususnya pangan hortikultura ini terjadi karena hari minggu petani tidak banyak melakukan aktivitas di ladang. Sehingga wajar harga mengalami kenaikan," katanya, Senin (11/3/2024).

Gunawan juga menyebut, hal itu berkaitan pula dengan perkiraan sebelumnya bahwa awal Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin sehingga petani mengurangi aktivitas mereka sehari jelang puasa.

"Ekspektasi awal Ramadan jatuh pada hari Senin membuat pasokan sejumlah pangan hortikultura menjadi berkurang, padahal sisi permintaan masih tinggi di awal pekan ini," lanjut Gunawan.

Ia merinci beberapa komoditas pokok yang terpantau naik per Senin ini.

Antara lain tomat yang pada akhir pekan kemarin berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp18.000 ribu per kg, hari Senin ini naik hingga menyentuh angka Rp25.000 per kg.

Lalu, cabai rawit, lanjutnya juga terpantau naik hingga di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kg.

Sedangkan untuk harga daging sapi, Gunawan mencatat ada kenaikan sekitar Rp2.000-an per kg dari pedagang besar. Namun ia menilai, harga daging sapi di tingkat pedagang pengecer relatif tidak mengalami perubahan.

"Harga daging sapi masih ditransaksikan dalam rentang angka Rp120 hingga Rp135 ribu per kg nya. Kalau ada temuan kenaikan harga saya pikir ini sifatnya relatif dan sementara," beber Gunawan.

Terkait naiknya harga cabai, Gunawan menilai lonjakan harga cabai merah keriting di Sumut tersebut hanya sesaat.

"Cabai merah masih sangat berpeluang untuk turun harganya, bahkan dalam pekan ini. Perkiraan saya, Rabu nanti harga cabai akan kembali turun, di rentang Rp50.000-Rp60.000 per kg," tutupnya. (K68)

