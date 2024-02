Libur Panjang, Warga Pekanbaru Berburu Tiket Pesawat ke Malaysia dan Singapura

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU – Pada momen libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek pada pekan kedua Februari ini, terjadi lonjakan permintaan tiket pesawat yang signifikan, terutama untuk tujuan ke Malaysia dan Singapura.

Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau Dede Firmansyah, menjelaskan bahwa banyak orang Pekanbaru yang memanfaatkan waktu libur untuk bepergian ke destinasi keluar negeri seperti Malaysia, dan Singapura. Sedangkan untuk tujuan liburan dalam negeri, warga setempat lebih banyak berminat menuju ke kawasan Sumatra Barat.

"Beberapa pekan terakhir ini, kami melihat ada peningkatan dalam permintaan tiket pesawat di momen libur panjang Isra Mikraj dan Imlek. Banyak orang memilih bepergian ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura, terutama karena adanya paket umroh lewat Kuala Lumpur yang banyak diminati. Permintaan tiket pun meningkat drastis setiap harinya. Untuk momen libur ini tiket tujuan 2 negara itu dari Pekanbaru sudah habis," ungkap Dede, Kamis (8/2/2024).

Tingginya permintaan tiket pesawat tidak hanya dipicu oleh liburan panjang, tetapi juga oleh keberagaman pilihan destinasi dan harga yang terjangkau. Dede menjelaskan bahwa harga tiket pesawat dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur Malaysia, rata-rata dijual mulai dari Rp279.000, hingga membuat negara tetangga itu menjadi opsi yang menarik bagi para pelancong.

Menurutnya sejak pekan lalu, permintaan tiket ke Kuala Lumpur semakin meningkat, dan pihaknya tidak bisa memprediksi bagaimana situasinya ke depan. Kebetulan pada Februari ini banyak libur dan cuti bersama, sehingga orang lebih memilih berlibur ke luar negeri. Tiket pesawat yang terjangkau menjadi salah satu alasan utama hal tersebut.

Tidak hanya tiket pesawat, Dede juga mencatat bahwa paket perjalanan ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, menjadi favorit. Banyak warga yang memanfaatkan kesempatan ini dengan memesan tiket dan paket liburan ke Malaysia untuk libur panjang, termasuk pada Mei 2024 mendatang.

"Sudah banyak warga Pekanbaru yang merencanakan liburan panjang, misalnya pada tanggal 9-11 Mei 2024. Mereka sudah memesan tiket pesawat dan paket liburan ke Malaysia karena lebih terjangkau daripada jika liburan ke Jakarta, yang terkenal dengan tiket dan paket yang mahal," jelasnya.

Meski demikian, Dede juga mengungkapkan bahwa agen pariwisata di Riau melihat adanya peluang menjual paket wisata pengalaman naik kereta cepat Jakarta - Bandung sebagai alternatif. Namun, tiket pesawat tujuan Jakarta yang dianggap mahal menjadi kendala utama bagi mereka.

"Kami berharap Kementerian Perhubungan dapat melihat peluang ini dan menetapkan harga tiket yang lebih terjangkau ke Jakarta. Ini dapat memberikan opsi perjalanan liburan yang lebih ekonomis bagi masyarakat Riau," pungkasnya.

