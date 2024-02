Harga Pangan Jelang Imlek di Sumsel, Cabai Naik Menjadi Rp80.000 per Kg

Hanya komoditas cabai yang tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp80.000 per kilogram dari yang sebelumnya di kisaran harga Rp50.000-Rp60.000 per kilogram.

Bisnis.com, PALEMBANG – Beberapa hari menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2024, harga pangan di Sumatra Selatan (Sumsel) belum menunjukkan gejolak yang berarti.

Hanya komoditas cabai yang tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp80.000 per kilogram dari yang sebelumnya di kisaran harga Rp50.000-Rp60.000 per kilogram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Ruzuan Effendi menilai sedikit kenaikan terhadap beberapa kebutuhan di momen perayaan maupun hari peringatan menjadi hal wajar.

“Tapi kita harapkan ketersediaan tetap ada, dan masyarakat jangan panik tetap smart buying,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (6/2/2024).

Dia menjelaskan, kenaikan harga cabai di wilayah itu tidak dipengaruhi oleh ketersediaan. Hanya saja, supply yang kurang mengerek harga naik.

“Untuk ketersediaan kita sangat cukup, tapi memang supply kurang jadi harga naik,” imbuhnya.

Sementara untuk bahan pokok lain seperti bawang merah dan bawang putih masih menunjukkan harga yang cukup stabil yakni Rp35.000 per kilogram dan Rp40.000 per kilogram.

Lebih rinci, Ruzuan menyebutkan masing-masing harga kebutuhan diantaranya beras premium Rp16.000 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, daging sapi Rp140 ribu per kilogram, daging ayam Rp31.000 per kilogram.

Kemudian telur ayam Rp25.000 per kilogram, gula Rp17.000 per kilogram dan minyak goreng kemasan Rp16.000 per liter.

