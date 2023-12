HUT Ke-5, Pertamina Hulu Rokan Tingkatkan Kontribusi Ketahanan Energi

PT Pertamina Hulu Rokan menggelar kegiatan puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 dengan mengusung tema "High Five - Energizing the Nation"

Bisnis.com, Jakarta - PT Pertamina Hulu Rokan menggelar kegiatan puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 dengan mengusung tema "High Five - Energizing the Nation", di kantor pusat PHR di Jakarta dan seluruh wilayah operasi PHR, pada 20 Desember 2023.

Direktur Utama Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan ucapan selamat kepada PHR dan berharap perusahaan dapat terus menjadi tulang punggung produksi migas nasional.

“Selamat ulang tahun ke-5 kepada Pertamina Hulu Rokan. Saya berharap Pertamina Hulu Rokan dapat terus berinovasi dan meningkatkan produksi migas dengan andal dan selamat demi mewujudkan kemandirian energi nasional,” ujar Nicke Widyawati.

Sementara, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan ucapan selamat dan memberikan apresiasi atas kinerja PHR selama lima tahun terakhir. "Kami mencatat lebih dari 50% kegiatan pengeboran, pengembangan dari seluruh Indonesia itu dilakukan di PHR. PHR menjadi andalan bagi hulu migas Indonesia. Saat ini, produksi PHR di minyak adalah yang terbesar di Indonesia.” kata Dwi Soetjipto.

Dengan wilayah kerja seluas lebih 70 ribu km2 yang membentang di lima provinsi di Pulau Sumatra, PHR mampu membuktikan kinerja terbaik untuk menopang kebutuhan energi negeri, menyumbangkan sekitar 215 ribu barel setara minyak per hari, atau sekitar 35% dari total produksi minyak nasional.

“Untuk memperingati hari istimewa ini, kami mengusung semangat “High Five – Energizing the Nation” sebagai tanda perayaan ulang tahun ke-5 PHR, serta simbol kolaborasi para high performer yang berhasil mencatatkan high performance,” ujar Chalid Said Salim, Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, saat berbicara dalam acara perayaan yang diselenggarakan di Hotel Raffles, Jakarta.

Atas nama Kementerian ESDM, Direktur Jenderal Minyak dan Gas juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi produksi dan penerimaan negara dari PHR. “Pencapaian ini tentunya bukan hal yang mudah. Banyak tantangan operasi, bisnis dan sosial yang berhasil diselesaikan. Kami mengapresiasi seluruh daya upaya dan solusi-solusi terbaik dari Manajemen dan segenap pekerja PHR,” ujar Tutuka Ariadji.

Hari ulang tahun PHR juga dirayakan dengan aktivitas yang mendukung well-being atau keseimbangan kesehatan raga dan jiwa. Hampir 200 karyawan PHR turut serta dalam kegiatan Fun Run 5K yang digelar di kawasan GBK Senayan.

Semangat berbagi juga ditunjukkan oleh PHR dengan menggelar serangkaian kegiatan sosial yang diselenggarakan di seluruh wilayah kerja PHR. Senilai hampir 900 juta rupiah, kegiatan sosial mencakup santunan bagi 1.000 anak yatim, pasar murah dengan 1.500 paket sembako, khitanan massal bagi lebih dari 500 anak, serta aksi penanaman pohon.

Berkomitmen untuk menjadikan PHR sebagai perusahaan hulu migas nasional kelas dunia yang senantiasa menjaga lingkungan sekitar dan bermanfaatan untuk para pemangku kepentingan, Chalid Said Salim mengajak seluruh pekerja PHR untuk memantapkan hati untuk selalu amanah dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.

“Dengan spirit “SATU – Synchronized Action Towards Ultimate~Success”. Satu Niat – bekerja untuk ibadah. Satu Barisan – sebagai pejuang migas nasional. Satu Tekad – menjaga ketahanan energi negeri,” ajak Chalid Said Salim.

