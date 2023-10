Harga Kelapa Sawit Plasma Riau Turun Menjadi Rp2.472,02 per Kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga telah menggelar rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma untuk periode 11 hingga 17 Oktober 2023. Pada rapat ini, harga kelapa sawit ditetapkan berdasarkan tabel rendemen harga baru yang hasil kajiannya disepakati oleh tim.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli, mengungkapkan penurunan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp10,81 per kilogram (Kg), atau turun sekitar 0,44 persen dibandingkan dengan harga minggu sebelumnya.

"Dengan demikian, harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari petani untuk periode satu minggu ke depan adalah sebesar Rp 2.472,02 per Kg," ujarnya, Selasa (10/10/2023).

Dia menjelaskan harga cangkang kelapa sawit berlaku selama satu bulan ke depan dan ditetapkan sebesar Rp20,30 per Kg. Penetapan harga ini mengacu pada indeks K untuk satu bulan ke depan sebesar 91,78 persen.

Selain itu, harga penjualan Crude Palm Oil (CPO) mengalami kenaikan sebesar Rp 17,95, sementara harga kernel mengalami penurunan sebesarRp 311,32 dari minggu sebelumnya.

Meskipun demikian, beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak melakukan penjualan. Berdasarkan peraturan Mentan Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, harga cpo dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim.

Apabila terkena validasi 2, maka digunakan harga rata-rata Komite Penetapan Harga Barang Nasional (KPBN). Untuk periode 2-8 Oktober 2023, harga rata-rata kernel KPBN adalah sebesar Rp4.988,50 per Kg.

Zulfadli menegaskan tata kelola penetapan harga TBS di Provinsi Riau semakin membaik, dan ini merupakan hasil dari komitmen serius seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau melalui program "Jaga Zapin."

"Komitmen bersama ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Berikut adalah daftar penetapan harga TBS kelapa sawit mitra plasma di Provinsi Riau untuk periode 11-17 Oktober 2023:

- Umur 3 tahun: Rp 1.883,67 per Kg

- Umur 4 tahun: Rp 2.155,50 per Kg

- Umur 5 tahun: Rp 2.290,68 per Kg

- Umur 6 tahun: Rp 2.393,54 per Kg

- Umur 7 tahun: Rp 2.442,64 per Kg

- Umur 8 tahun: Rp 2.471,76 per Kg

- Umur 9 tahun: Rp 2.472,02 per Kg

- Umur 10-20 tahun: Rp 2.456,52 per Kg

- Umur 21 tahun: Rp 2.414,81 per Kg

- Umur 22 tahun: Rp 2.374,02 per Kg

- Umur 23 tahun: Rp 2.331,32 per Kg

- Umur 24 tahun: Rp 2.284,11 per Kg

- Umur 25 tahun: Rp 2.231,48 per Kg

