Peduli TKDN, Ini 4 Perusahaan Mitra Kerja Terbaik PHR di Vendor Day 2023

Bisnis.com, PEKANBARU – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali menggelar ajang komunikasi tahunan dengan mitra kerja yakni 'Vendor Day PHR 2023', Rabu, (4/10/2023) di Pekanbaru. Pada kegiatan yang diikuti 420 perusahaan mitra kerja ini, PHR menunjuk empat perusahaan mitra kerja terbaik dengan empat kategori berbeda.

Adapun empat perusahaan yang menerima 'Vendor Recognition Award PHR 2023' yakni, PT Trihasco Utama Inspeksi sebagai mitra kerja dengan kinerja Contractor Health Environment Safety Management (CHESM) terbaik kategori risiko menengah. Kemudian PT Lerindro Internasional sebagai mitra kerja dengan CHESM terbaik kategori risiko tinggi.

Sementara, untuk mitra kerja dengan kinerja capaian realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diraih PT Radiant Utama Interisco, TBK. Sedangkan mitra kerja dengan kinerja ketepatan waktu pengiriman barang terbaik diterima PT Mitra Galperti.

Penyerahan penghargaan disaksikan langsung oleh pemangku kepentingan seperti Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Supardi, Kepala Dinas ESDM Riau Evarefita, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Imron Rosyadi dan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus.

HSE Manager PT Lerindro Internasional Andri Juniko mengaku sangat bangga dan bersyukur menerima penghargaan CHESM terbaik kategori risiko tinggi dari PHR. Ini menjadi momentum bersejarah bagi perusahaannya untuk memacu semangat para pekerja agar bekerja lebih baik lagi.

“Tentunya sangat senang dan bangga karena kita tahu PHR memiliki standar yang sangat tinggi untuk HSE. Memang tidak mudah bisa mendapatkan sertifikasi CHESM dengan standar yang tinggi. Ketika kami mendapat penghargaan oleh PHR tentunya ini menjadi sejarah bagi Perusahaan agar bisa bekerja lebih baik lagi,” ujarnnya.

Dalam penerapan CHESM ini kata Andri, perusahaannya senantiasa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh PHR. Standar CHESM yang cukup tinggi di PHR justru menambah pengalaman dan ilmu bagi para pekerja perusahaan mitra kerja di bidang HSE supaya bekerja denga aman dan selamat.

“PHR memiliki standar yang kadang tidak dimiliki oleh KKKS lain, pastinya ada ilmu dan pengalaman yang bertambah. Contohnya adalah terkait ferivikasi dan validasi sehingga itu sangat membantu dan memastikan bahwa pelaksanaan CHSEM di lapangan berjalan dengan baik,” paparnya.

Sementara itu, Manager Project PT Trihasco Utama Inspeksi Indra Bayu Baskara mengatakan, penerapan CHSEM sudah menjadi komitmen perusahaannya dalam bekerja.

“Alhamdulillah bangga atas pencapaian ini. Ini merupakan kerja keras tim di project dan corporate. Ini tidak bisa dicapai dari satu sisi saja perlu ada sinergi. Untuk pemenuhan aspek-aspek di CHESM ini kami mempersiapkannya secara terintegrasi dari semua pihak dan stakeholder,” tuturnya.

Perusahaan ini sudah tiga tahun bermitra dengan PHR dalam bidang inspeksi dan penyediaan main power. Standar CHESM yang cukup tinggi, terus mendorong perusahaan untuk bekerja lebih baik.

“Kami berharap untuk dapat terus menjadi bagian dari PHR untuk sama-sama berkontribusi dalam meningkatkan produksi demi pemenuhan energi nasional,” ujarnya.

Hal serupa juga diungkapkan Direktur PT Radiant Utama Interisco, Tbk. - Ramzi Amir usai menerima penghargaan capaian realisasi TKDN oleh PHR. Dalam operasionalnya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan maintenance ini menggunakan produk dalam negeri dan pekerja lokal mencapai 97 persen.

“Kami senang sekali Karena usaha untuk meningkatkan produk dalam negeri diapresiasi oleh PHR,” ujarnya.

Dalam urusan kerja sama kata dia, PHR sangat terbuka dalam penyampaian informasi sehingga mendorong perusahaan mitra kerja dapat mengimplementasikan pekerjaan sesuai prosedur.

“Karena awalnya sudah baik sehingga kami juga bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. PHR sangat baik dalam berkomunikasi dengan perusahaan mitra kerja. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya, harapan kami bisa terus berlanjut demi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Ajang Vendor Day 2023 merupakan bentuk komitmen PHR untuk menjaga integritas dan kredibilitas mitra kerja atau vendor dalam bekerja. Dengan mengusung tema “Strengthening Partnership to Deliver Commitment for Safety and Compliance”, PHR berharap acara ini dapat menjadi wadah meningkatkan kolaborasi antara PHR dan mitra kerja sehingga memiliki satu kesepahaman mengenai pengadaan barang dan jasa demi mendukung kelancaran operasional migas perusahaan.

VP Procurement & Contracting PHR WK Rokan Edi Susanto mengatakan, PHR memegang peran penting dalam memberikan kontribusi migas bagi negara. Untuk itu, kerja sama dan kolaborasi yang baik antara PHR dan mitra kerja menjadi aspek pendukung utama dalam memberikan yang terbaik.

“Ini merupakan bentuk kemitraan untuk mendukung pencapaian di WK Rokan, dan juga menjadi sarana untuk sosialisasi kebijakan serta penguatan komitmen HSSE. Bersama kita dan berirama dalam memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara,” kata Edi.

Vendor Day PHR 2023 merupakan komunikasi untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara PHR WK Rokan dengan perusahaan mitra kerja, dan sebagai komitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas para perusahaan mitra kerja dalam mendukung operasi dan produksi. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi sosialisasi, diskusi panel, supplier recognition award, external customer survey, dan coaching clinic. Diharapkan para perusahaan mitra kerja bisa bersinergi dan berkolaborasi demi mendukung terciptanya kinerja yang produktif, andal dan selamat.

