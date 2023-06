Pangkalan LPG 3 Kilogram di Sumbagsel Sudah Ada di 8.962 Desa

Bisnis.com, PALEMBANG – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan produk LPG 3 kilogram sebagai salah satu kebutuhan masyarakat dapat didistribusikan secara merata hingga ke pedesaan.

Upaya itu salah satunya dilakukan melalui pembangunan dan pengoperasian pangkalan LPG 3 kilogram melalui program One Village One Outlet (OVOO).

Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan merinci hingga bulan April 2023, program OVOO telah menjangkau 8.962 desa atau sebesar 98 persen di Sumbagsel.

Baca Juga : Pemko Payakumbuh Temukan Pangkalan Gas 3 Kg Fiktif, Ini Respons Pertamina

“Tercatat ada sebanyak 20.421 outlet OVOO atau pangkalan LPG 3 kilogram yang ada di Sumbagsel,” ungkap Nikho, Rabu (7/6/2023).

Nikho menjelaskan, program OVOO ini bertujuan agar LPG 3 kilogram dapat tersalurkan secara lebih mudah, terjangkau dan tentunya memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi di desa.

Dengan adanya satu pangkalan LPG 3 kilogram di satu desa, masyarakat di pedesaan akan dengan mudah mendapatkan energi bersih, hemat serta ramah lingkungan.

Lebih lanjut Nikho menjelaskan bahwa rata-rata konsumsi harian LPG PSO di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) berada dikisaran 776 MT per hari dan LPG non PSO yakni 19 MT per hari.

Nikho menegaskan, agar masyarakat dapat membeli LPG 3 kilogram di pangkalan resmi milik Pertamina.

"Masyarakat juga dihimbau untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi Pertamina. Karena tidak hanya mendapatkan LPG yang terjamin kualitasnya, masyarakat juga bisa membeli dengan harga yang sesuai,” tutup Nikho. (K64)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News