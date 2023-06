Hingga April 2023, Motor Matik Honda di Pekanbaru Laku 50.000 Unit

Bisnis.com, PEKANBARU - Permintaan pasar terhadap sepeda motor matik di wilayah Riau terus bertambah setiap bulannya. Dari data penjualan motor matik Honda di Pekanbaru, sampai akhir April 2023 jumlah matik terjual sudah menyentuh angka 50.000 unit.

Sales Manager Honda Riau, PT Capella Dinamik Nusantara (CDN), Jonny Winata menjelaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan penjualan sepeda motor dengan logo kepak sayap tersebut.

"Tentu kami terus berupaya mendorong bertambahnya permintaan motor Honda. Untuk tipe matik saja sampai akhir April 2023 sudah terjual hingga 50.000 unit lebih. Beberapa program yang kami jalankan diantaranya adalah rutin melaksanakan Honda Premium Matic Day (HPMD)," ungkapnya Rabu (31/5/2023).

Baca Juga : Daftar Harga Vespa Matic Terbaru Mei 2023 di Indonesia

Dia menjelaskan HPMD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PT CDN. Kali ini HPMD digelar dengan berbagai hiburan dan kompetisi yang mengikutsertakan anak muda kreatif dan inovatif.

Sementara itu, Regional Head PT CDN Riau, Arifin mengatakan pihaknya berupaya melanjutkan komitmen dalam menghadirkan sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan serta gaya hidup.

“Melalui Honda Premium Matic Day ini tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan namun memberikan kemudahan masyarakat dalam memiliki sepeda motor skutik impiannya untuk menemani aktivitas sehari-hari dan menjadi kebanggaan bagi pemiliknya," ujarnya.

Honda Premium Matic Day menghadirkan seluruh varian skutik premium Honda diantaranya New ADV160, All New Vario 160 dan PCX 160.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News