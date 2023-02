Bank Sumut Teken Kerja Sama dengan Livelihoods Funds, Financial Access dan Musim Mas

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Sumut melakukan penandatanganan kerja sama dengan Livelihoods Funds (Prancis), Financial Acccess (Belanda) dan PT Musim Mas dalam rangka Penyelenggaran Akses Keuangan dan Pemberdayaan Petani Swadaya di Kabupaten Labuhanbatu, Senin (30/1/2023).

Direktur Bisnis & Syariah PT Bank Sumut Irwan menyampaikan melalui kerja sama ini, Bank Sumut berkomitmen untuk membangun kolaborasi strategis dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian Sumatra Utara.

“Bank Sumut senantiasa menjadi partner dalam hal pengelolaan keuangan termasuk layanan perbankan melalui beragam produk yang dimiliki oleh Bank Sumut," papar Irwan dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).

Dalam hal ini, Irwan menyampaikan Bank Sumut berkolaborasi dengan Livelihoods Funds, Financial Acccess, dan PT Musim Mas dalam rangka program Peremejaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Labuhanbatu.

"Bank Sumut akan memberikan fasilitas pinjaman kepada petani sawit sebagai dana tambahan untuk PSR tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, pihak Livelihoods, Financial Access dan PT Musim Mas juga memberi apresiasi dan menyambut baik penandatanganan kerja sama dengan Bank Sumut.

Sejak 2021, Livelihoods Funds telah menyatukan koalisi aktor swasta dan publik untuk mendukung 2.500 petani kelapa sawit dalam membangun rantai pasokan yang transparan dan bebas deforestasi.

Proyek 10 tahun ini juga bertujuan untuk memulihkan total 3.500 ha keanekaragaman hayati lokal. Hal ini didukung oleh merek makanan Danone dan Mars serta merek kosmetik L'Oréal yang telah berkomitmen untuk mendapatkan sumber minyak kelapa sawit dari proyek tersebut.

Melalui program kerja sama tersebut, diharapkan akan dapat membantu menyediakan dan mempermudah para petani sawit dalam memberdayakan peremajaan sawit serta mendapatkan akses layanan perbankan yang tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi baik untuk pembiayaan, pembayaran maupun transaksi perbankan lainnya sehingga dapat mengoptimalisasi percepatan layanan kepada masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penandatanganan kerja sama antara Bank Sumut, Livelihoods Funds, Financial Access dan PT Musim Mas turut dihadiri Direktur Bisnis & Syariah PT Bank Sumut Irwan, Direktur Keuangan & Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti.

Dan dari pihak Financial Access hadir Irianto Kusumadjaja, dan disaksikan oleh Bharaty Manager BIPOSC Project dari SNV Indonesia dan secara daring diikuti oleh CEO Financial Access Eelko Bronkhorst serta Head of Operation Jérémie de Charentenay dan Project Manager Sébastien de Royer dari L3F Livelihood Funds.

Kemudian dari pihak PT Musim Mas turut hadir Director of Sustainability Olivier Tichit, General Manager of Programs & Projects Robert Eugene Nicholls, dan Superintendent Admin & Landscape Project Linda Kwok.

