Bank Sumut Ganti Dirut, Bagaimana Imbas ke IPO?

Bisnis.com, MEDAN - Usai kantongi pra efektif menuju Initial Public Offering (IPO) per 3 Januari 2023 lalu, Bank Sumut kini diterpa isu akan pergantian direktur utamanya.

Plt. Dirut Bank Sumut Hadi Sucipto mengatakan bahwa terkait IPO, Bank Sumut akan tetap menjalankan sesuai dengan yang perencanaan.

"Nantinya pun, tanggal 9 Januari ini Bank Sumut mau undang 400 orang calon investor terkait IPO. Ini operasional kita tetap berjalan, tidak ada masalah," sambung Hadi, Kamis (5/1/2023).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (BEI Sumut) M Pintor Nasution menjelaskan secara regulasi hal tersebut tidak bermasalah selama Bank Sumut menyampaikan informasinya kepada BEI dan Otoritas Jasa Keuangan. Karena sebelumnya isu seperti ini sudah pernah terjadi saat proses IPO salah satu BUMN.

"Jadi engga ada masalah. Nah, dampaknya itu paling ke mereka bagaimana mereka bisa membuat beritanya menjadi lebih soft," ujar Pintor.

Karena regulasi dan peraturan, pendaftaran engga ada masalah sih. Karena udah keluar praefektifnya, jadi mau engga mau show must go on lah gitu.

Terkait efeknya terhadap kondisi pasar sendiri Pintor tidak dapat berkomentar karena sejatinya memang pasti akan dipertanyakan oleh calon investor.

"Kalau berdampak [ke penawaran] pasti ya. Tidak hanya media, tapi juga investor. Banyak yang tertarik tapi jadi banyak pertanyaan, kenapa ini, baru book buildingnya hari ini, tapi kenapa ada berita begini. Itulah kurang lebih dampaknya," sambung Pintor.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyampaikan perihal ini masih dalam pengecekan dan sedang dipelajari oleh tim inspektorat, OJK, dan seluruh tim yang terkait.

"Tapi sejauh ini sementara saat ini beliau (Dirut Bank Sumut) tidak dijabatkan dulu. Dinonaktifkan. Kalau nanti tidak ada masalah, ya kita balikkan (ke posisi Dirut). Tapi kalau ada masalah, ya ditindaklanjuti," kata Edy.

