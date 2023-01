Ini Harga Baru Pertamax Series dan Dex Series di Sumbar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PADANG — PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga Pertamax Series dan Dex Series yang berlaku efektif pada 3 Januari 2023.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan penyesuaian harga BBM Pertamax Series dan Dex Series ini berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

"Penyesuaian harga ini bentuk komitmen kami dalam menyediakan pasokan produk BBM berkualitas," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1/2023).

Dia menjelaskan penyesuaian harga itu untuk produk jenis gasoline (bensin), Pertamax (RON 92) disesuaikan menjadi Rp13.050 per liter dari sebelumnya Rp14.200.

Selanjutnya Pertamax Turbo (RON 98), kembali disesuaikan menjadi Rp14.350 per liter, dari sebelumnya Rp15.500 per liter sejak

penyesuaian harga terakhir dilakukan pada 1 Desember 2022 lalu.

Kemudian untuk produk jenis gas oil (diesel) yakni Dexlite (CN 51), disesuaikan menjadi Rp16.500 per liter, turun dari sebelumnya Rp18.650 per liter.

Begitupun untuk Pertamina Dex (CN 53) mengalami penyesuaian menjadi Rp17.100 per liter dari sebelumnya Rp19.200 per liter. "Jadi harga baru tersebut berlaku di Provinsi Sumbar," tegasnya.

Adapun harga baru per 3 Januari 2022 ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Satria menjelaskan, pihaknya turut memberikan apresiasi dan keuntungan untuk konsumen Pertamina yang setiap menggunakan produk-produk BBM berkualitas yakni Pertamax Series dan Dex Series.

Diakuinya, khusus pembelian produk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite minimum Rp200 ribu menggunakan aplikasi MyPertamina dengan metode pembayaran LinkAja, konsumen berkesempatan mendapatkan cashback saldo hingga Rp10 ribu. Promo ini berlaku hingga 8 Januari 2023.

"Di awal tahun ini tersedia berbagai promo menarik dari MyPertamina, ada cashback saldo hingga Rp 10 ribu," sebutnya.

