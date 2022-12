Harga Pangan di Kota Medan Terpantau Stabil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MEDAN - Menjelang libur Tahun Baru 2023, harga komoditas pangan di Kota Medan terlihat berfluktuasi dalam satu pekan terakhir. Namun pada Rabu (28/12/2022) ini harga cenderung stabil khususnya di Pasar Petisah Medan.

Harga daging sapi per kilogram (kg) dipatok Rp130.000 dan daging kambing Rp110.000 per kg. Berdasarkan keterangan para pedagang, dua komoditas ini terbilang cukup stabil.

Sedangkan daging ayam mengalami sedikit penurunan. Dari harga Rp36.000 per kg pada hari Selasa kemarin, hari ini daging ayam turun Rp1.000, menjadi Rp35.000 per kg.

Kemudian harga komoditas hortikultura terpantau cukup beragam. Cabai merah stabil dengan harga Rp35.000 per kg. Beda halnya dengan cabai rawit yang mengalami penurunan harga yang sempat menyentuh Rp60.000 per kg dalam satu pekan terakhir, hari ini dipatok Rp48.000 per kg.

Bawang merah stabil di harga Rp30.000 per kg, namun bawang putih naik Rp2.000 dalam sepekan menjadi Rp26.000 per kg. Lalu harga tomat menurun Rp1.000 dari Selasa kemarin, menjadi Rp15.000 per kg.

Sayur-sayuran menjadi salah satu komoditas yang sempat mengalami kenaikan harga hingga 100 persen, namun per hari ini tren harga terlihat menurun meski tidak signifikan. Seperti brokoli, masih mencapai harga Rp35.000 per kg, sedangkan harga buncis turun Rp3.000 dari Rp18.000 menjadi Rp15.000 per kg.

Harga beras bulog terlihat stabil dengan harga Rp55.000 per 5kg. Kemudian gula putih curah dibanderol dengan harga Rp15.500 per kg. Sedikit alami penurunan harga, minyak curah dipatok Rp16.000 per liter dari yang sebelumnya Rp16.500 dalam sepekan terakhir. Begitu pula dengan telur, harga perbutirnya menurun Rp50, dari harga Rp1.800 per butir menjadi Rp1.750.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : harga pangan tahun baru