Permintaan Tinggi, Harga Telur dan Daging Ayam di Palembang Merangkak Naik

Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemerintah Kota Palembang memantau telah terjadi kenaikan harga bahan pangan, terutama telur ayam dan daging ayam potong, menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Raimon Lauri mengatakan kenaikan harga berkisar 7 persen, seperti harga daging ayam dari semula Rp28.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kg. Sementara harga telur ayam sudah mencapai Rp28.000 per kg padahal sebelumnya Rp26.000 per kg

"Jadi dari pantauan kami di pasar tradisional ada kenaikan harga seperti telur ada kenaikan sedikit. Ini karena banyak permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Ini siklus tahunan," katanya, Senin (28/11/2022).

Begitupun dengan harga daging ayam potong. Permintaan masyarakat yang cukup tinggi mendorong kenaikan harga tersebut.

"Biasanya efek dari kenaikan pakan hewan juga berpengaruh," ucapnya.

Namun demikian, pihaknya terus berupaya agar distribusi pasokan bahan pokok di Kota Palembang tetap aman.

"Jadi walau harga naik, kita usahakan pasokan aman dan barang pokok selalu tersedia," ujarnya.

Diketahui, telur dan daging ayam potong yang beredar di Palembang berasal dari dalam Sumsel. Seperti Banyuasin, Ogan Ilir dan sebagainya.

"Kami harapkan juga agar masyarakat dapat mengkonsumsi bahan pokok sesuai kebutuhan saja," kata Raimon.

