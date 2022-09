BGTC 2022: BRKSyariah Jadi Bank Daerah Syariah Terbesar di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU-- Bank Riau Kepri Syariah atau BRKSyariah kini telah menjadi bank daerah syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset, usai tuntasnya proses konversi dari bank konvensional.

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRKSyariah, Helwin Yunus memaparkan saat ini secara nasional bank tersebut menempati posisi 3 besar bank umum syariah di Indonesia dari sisi aset, sedangkan untuk jajaran bank daerah syariah menjadi yang terbesar dari nilai aset.

"Setelah tuntasnya proses konversi, saat ini BRKSyariah menjadi bank umum syariah ketiga terbesar di Indonesia dengan aset Rp30 triliun. Keputusan konversi ini salah satunya mendorong prinsip perbankan yang berkeadilan," ujarnya saat memaparkan materi ekonomi syariah Bisnis Indonesia Goes to Campus di UIR Pekanbaru, Kamis (22/9/2022).

Dia menguraikan sejak didirikan pada 2004 silam unit usaha syariah atau UUS Bank Riau Kepri selalu mendapatkan pertanyaan apa bedanya antara sistem perbankan kovensional dengan bank syariah.

Lalu sebagian besar publik kemudian menganggap bahwa sistem konvensional dengan syariah itu sama saja, karena nasabah tetap mengangsur kewajiban saat melakukan pinjaman.

Padahal sistem syariah ini mengusung 3 pilar ekonomi Islam yaitu memaksimalkan peran zakat infak sedekah dan wakaf atau Ziswaf, anti judi, dan tentu saja anti riba.

Kemudian menurutnya meski Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim atau sekitar 87 persen dari sekitar 270 juta orang adalah pemeluk agama Islam, namun pangsa pasar perbankan syariah masih belum bisa mengimbangi pasar perbankan konvensional.

"Saya merasakannya ketika melakukan edukasi dan literasi perbankan syariah kepada umat Islam sendiri memiliki tantangan dibandingkan umat non muslim, sehingga sisi positifnya adalah umat Islam lebih kritis dalam mendalami perekonomian dan bank syariah ini," ujarnya.

Adapun Bisnis Indonesia Goes to Campus 2022 yang diselenggarakan di Universitas Islam Riau, Pekanbaru didukung oleh BRKSyariah, OJK Riau, Bank Indonesia Riau, IDX Riau, Pertamina Hulu Rokan, EMP Bentu Ltd, Pegadaian Kanwil Pekanbaru, Phintraco Sekuritas, serta media partner RRI Pekanbaru, Bertuahposcom dan Riauonlinecoid.

Baca Juga : BGTC 2022 Pekanbaru, OJK Ingatkan Pinjol Hanya Boleh Sedot Data Camilan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :