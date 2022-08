Harga Cabai Merah di Sumut Konsisten Turun Sepekan Terakhir

Bisnis.com, MEDAN - Harga cabai merah di Sumatra Utara (Sumut) konsisten turun sejak sepekan terakhir. Secara point to point (ptp), penurunannya mencapai 25-30 persen.

Pada Jumat (5/8/202) lalu, harga rerata cabai merah di Sumut masih berkisar Rp90.000 per kilogram. Namun, pada Jumat (12/8/2022) ini harganya sudah turun menjadi Rp66.000 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah Sumut ada yang sudah menyentuh Rp50.000 per kilogram.

"Sejauh ini dari pantauan saya di lapangan, harga cabai merah masih berpeluang untuk melanjutkan tren penurunan," kata pengamat ekonomi asal Universitas Islam Sumatera Utara Gunawan Benjamin kepada Bisnis, Sabtu (12/8/2022).

Selain cabai merah, sejumlah komoditas pangan lainnya juga mengalami penurunan harga pada akhir pekan ini, antara lain bawang merah dan bawang putih. Sementara itu, cabai rawit mengalami sedikit kenaikan harga.

"Jika mengacu kepada penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut, saya sangat yakin deflasi yang tercipta di bulan Agustus berada di kisaran angka 0,5 persen," kata Gunawan.

Meski peluang deflasi terbuka, lanjut Gunawan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi mengganjal, seperti kenaikan tarif transportasi berbasis online serta harga tiket pesawat terbang.

"Kebijakan penyesuaian tarif ojek online oleh Kementerian Perhubungan, ditambah dengan rencana kenaikan tiket pesawat berpeluang memicu terjadinya inflasi di Sumut maupun secara nasional," pungkas Gunawan.

