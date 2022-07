Harga Sawit di Sumut Anjlok Meski Pungutan Ekspor Dihapus, Ada Apa?

Bisnis.com, MEDAN - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatra Utara (Sumut) mulai merangkak naik seiring penghapusan sementara pungutan ekspor crude palm oil (CPO) oleh pemerintah.

Kendati demikian, kenaikan harganya terbilang lambat dan masih jauh dari ekspektasi kalangan petani. Kondisi di atas menimbulkan kecurigaan adanya permainan kotor yang sengaja dilakukan spekulan sehingga harga TBS kelapa sawit tetap anjlok meski pemerintah membebaskan pungutan ekspor hingga Agustus mendatang.

"Ini akal-akalan dari para pengusaha," ujar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Utara Gus Dalhari Harahap kepada Bisnis, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga : Petani Bisa Sedikit Bernafas Walau Harga Kelapa Sawit Masih Jauh dari Harapan

Di Sumatra Utara, masih banyak petani yang menjual harga sawitnya di bawah Rp1.500 per kilogram. Bahkan ada yang hanya Rp900 per kilogram. Umumnya, mereka menjual TBS kelapa sawit melalui para agen atau tengkulak.

Pada Rabu (27/7/2022), tim perumus Dinas Perkebunan Pemprov Sumatra Utara menyepakati harga TBS kelapa sawit dari pohon usia 10-20 tahun seharga Rp1.951 per kilogram untuk periode 27 Juli - 2 Agustus 2022. Acuan harga ini berlaku untuk para petani yang tercatat sebagai mitra perusahaan.

Sesuai ketetapan tersebut, mestinya terjadi peningkatan harga TBS kelapa sawit dari pekan lalu. Kenaikannya sekitar Rp113 per kilogram.

Baca Juga : PE Dihapus tapi TBS Masih Murah, Apkasindo Tuding Ulah Pengusaha Sawit

Menurut Dalhari, harga rata-rata TBS kelapa sawit di Sumatra Utara saat ini jauh dari kata ideal. Jika HPP petani senilai Rp1.850 per kilogram, maka harga TBS kelapa sawit sekitar Rp2.000-an per kilogram.

"Mereka [pengusaha] tidak mengikuti aturan harga, padahal ada patokan harga yang mereka jual, harga dari Kementerian Perdagangan. Mereka masih memakai harga KPB yang merupakan harga penawaran dari para pengusaha," kata Dalhari.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara Alexander Maha menyampaikan, harga TBS kelapa sawit dari petani bermitra sudah mulai mengalami peningkatan. Begitu pula dengan harga sawit dari petani non-mitra, meskipun kenaikannya tidak sebesar yang dialami petani mitra.

"Petani nonmitra harganya juga naik, tetapi tidak menyerupai harga TBS petani mitra. Ada disparitas harga, TBS petani nonmitra lebih rendah Rp300 - Rp500 per kilogram dibanding harga petani mitra," kata Maha kepada Bisnis.

Maha menambahkan, harga TBS kelapa sawit saat ini sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah tentang penghapusan sementara pungutan ekspor CPO.

Selain itu, ketersediaan CPO dalam tangki-tangki pabrik kelapa sawit (PKS) juga sangat memengaruhi. Saat ini, total stok CPO dalam negeri mencapai 8 juta ton.

"Saya melihat harga TBS sangat ditentukan oleh penuh atau tidaknya tangki CPO di tiap PKS. Banyak PKS tanpa lahan sawit, apabila tangki penuh harga TBS-nya pasti murah," ungkap Maha.

Begitu pula dengan PKS yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Menurut Maha, harga TBS kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh stok CPO yang mereka miliki.

"Apabila tangki CPO-nya penuh, pasti harga TBS-nya juga murah," imbuhnya.

Beberapa pekan setelah pungutan ekspor CPO dan produk turunannya dicabut sementara, harga TBS kelapa sawit belum mampu membuat para petani Sumatra Utara lega.

Saat ini, masih terdapat banyak petani yang cuma bisa menjual kelapa sawit seharga Rp900 per kilogram. Satu di antaranya dialami petani asal Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, bernama Ade Wira.

Harga sawit di daerah itu memang mengalami kenaikan dari pekan lalu. Namun, kenaikannya hanya sekitar Rp200 per kilogram atau masih jauh dari harapan petani.

"Alhamdulillah sudah mulai naik. Sudah naik ke harga Rp900 per kg. Harapannya harga sawit naik mengikuti harga asli CPO internasional, di harga Rp3.000-an per kg. Paling tidak Rp1.500 per kg karena jika dibandingkan dengan harga pupuk dan racun itu belum sesuai," kata Ade kepada Bisnis, Kamis (28/7/2022).

Harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, juga mengalami peningkatan dari pekan lalu. Kini harganya menjadi sekitar Rp1.250-Rp1.350 per kilogram.

Kenaikan harga membuat Hendrawan, petani di daerah tersebut, bisa sedikit bernafas lega. Meski dia juga tak memungkiri harganya belum bisa menutup biaya produksi. Apalagi situasi ini terjadi tatkala harga pupuk kimia masih bertahan mahal.

"Memang bisa lah sedikit bernafas. Tapi kalau idealnya belum. Apalagi harga pupuk mahal. Kalau bisa Rp2.000 - Rp3.000 per kg," kata Hendrawan.

Pada Rabu (27/7/2022), Kelompok Kerja Teknis Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Pemprov Sumatra Utara telah menyepakati harga kelapa sawit dari pohon berusia 10 - 20 tahun Rp1.951 per kilogram. Harga ini berlaku kurun 27 Juli - 2 Agustus 2022.

Berdasarkan catatan Bisnis, harga TBS kelapa sawit pekan ini mengalami peningkatan sekitar Rp113 per kilogram dibandingkan pekan lalu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Apkasindo, harga rata-rata TBS kelapa sawit pada Minggu (24/7/2022) adalah Rp1.150 - Rp1.580 per kilogram.

Daftar harga rerata TBS kelapa sawit di Sumatra Utara berdasarkan data Apkasindo:

1. Kabupaten Langkat = Rp1.200 per kg

2. Kabupaten Deli Serdang = Rp1.100 per kg

3. Kabupaten Serdang Bedagai = Rp1.470 per kg

4. Kabupaten Simalungun = Rp1.375 per kg

5. Kabupaten Batu Bara = Rp1.150 per kg

6. Kabupaten Asahan = Rp1.250 per kg

7. Kabupaten Labuhan Batu Utara = Rp1.385 per kg

8. Kabupaten Labuhan Batu = Rp1.440 per kg

9. Kabupaten Labuhan Batu Selatan = Rp1.430 per kg

10. Kabupaten Padang Lawas Utara = Rp1.420 per kg

11. Kabupaten Padang Lawas = Rp1.580 per kg

12. Kabupaten Tapanuli Selatan = Rp1.400 per kg

13. Kabupaten Tapanuli Tengah = Rp1.100 per kg

14. Kabupaten Mandaling Natal = Rp1.180 per kg

15. Kabupaten Pakpak Bharat = Rp1.150 per kg

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :