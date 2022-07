Harga Pembelian Sawit di Mukomuko Mulai Naik

Bisnis.com, MUKOMUKO - Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta semua pabrik minyak kelapa sawit mematuhi aturan pemerintah dengan membeli tandan buah segar (TBS) sesuai harga yang diputuskan tim, yakni minimal sebesar Rp1.201 per kilogram.

"Alhamdulillah, ada satu dari sembilan pabrik minyak kelapa sawit yang membeli buah sawit minimal sebesar Rp1.200 per kg, selanjutnya kami minta semua pabrik membeli buah sawit sesuai dengan harga yang diputuskan oleh tim," kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Meri Marlina dalam keterangannya di Mukomuko, Rabu (20/7/2022).

Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti hasil rapat Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Bengkulu di Kota Bengkulu.

Berdasarkan rapat tersebut, tim menetapkan harga pembelian buah sawit di tingkat pabrik terendah Rp1.082 per kg dan harga tertinggi Rp1.447 per kg. Dari harga tersebut pabrik diberikan toleransi sebesar lima persen untuk membeli sawit petani, yakni sebesar Rp1.201 per kg.

Namun dari harga yang ditetapkan oleh tim tersebut, hanya hanya satu dari sembilan pabrik, PT Gajah Sakti Sawit yang membeli tandan buah segar kelapa sawit sesuai dengan harga ketetapan sebesar Rp1.200 per kg.

Ia menyatakan, meskipun delapan dari sembilan pabrik membeli buah sawit di bawah harga yang diputuskan oleh tim, namun harga pembelian sawit oleh semua pabrik di daerah ini naik sejak beberapa hari yang lalu dibandingkan dengan sebelumnya.

Ia menyebutkan, harga sawit di PT Bumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp1.080 per kg menjadi Rp1.180 per kg dan harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas naik dari sebesar Rp1.020 per kg menjadi Rp1.120 per kg.

Kemudian, harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari naik dari sebesar Rp1.040 per kg menjadi Rp1.140 per kg dan harga sawit di PT Daria Dharma Pratama naik dari sebesar Rp1.040 per kg menjadi Rp1.140 per kg.

Lalu, harga TBS sawit di PT Karya Agro Sawitindo naik dari sebesar Rp1.020 per kg menjadi Rp1.120 per kg dan harga sawit di PT Gajah Sakti Sawit naik dari sebesar Rp1.100 per kg menjadi Rp1.200 per kg.

Harga sawit di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi sebesar Rp880 per kg, harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri naik dari sebesar Rp1.050 per kg menjadi Rp1.130 per kg, dan harga sawit di PT Surya Andalan Primatama naik dari sebesar Rp830 per kg menjadi Rp1.130 per kg.

