Transisi Pengelola Sukses, Wilayah Kerja Rokan Berhasil Tingkatkan Produksi Migas

Pasca alih kelola periode 9 Agustus 2021 hingga akhir tahun 2021, WK Rokan mencatatkan realisasi produksi 166.000 barel setara minyak per hari (MBOEPD). Angka itu terdiri dari produksi minyak 159.500 barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 37,7 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD). WK Rokan berkontribusi sekitar 24 persen dari total produksi nasional.