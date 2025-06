Pertamina Patra Niaga Salurkan 127 Kurban Iduladha 2025 di Wilayah Sumbagut

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyalurkan sebanyak 127 hewan kurban pada perayaan Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah. Penyaluran dilakukan di berbagai wilayah operasional perusahaan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan penyaluran hewan kurban merupakan agenda rutin tahunan Pertamina sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar.

“Kami berharap daging kurban ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi Pertamina,” ujarnya Minggu (8/6/2025).

Adapun total hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 77 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Hewan-hewan ini didistribusikan ke sejumlah titik operasional Pertamina Patra Niaga seperti Kantor Regional Sumbagut, Fuel Terminal (FT) Medan, FT Kisaran, FT Pematang Siantar, Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, IT Lhokseumawe, IT Batam, IT Dumai, FT Tembilahan, dan FT Sei Siak.

Penyaluran hewan kurban di Kantor Regional Sumbagut dan FT Sei Siak telah dilaksanakan pada Jumat, 6 Juni 2025, sementara lokasi lainnya dilakukan pada 7 dan 8 Juni. Di Medan, sebanyak 33 ekor sapi dan 12 ekor kambing telah disembelih dan dagingnya dibagikan kepada 2.300 penerima manfaat di lingkungan sekitar kantor regional.

Ketua Panitia Qurban & Iduladha Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Galih Purwo Handoko menjelaskan hewan kurban tersebut berasal dari donasi para pekerja (Perwira), fungsi-fungsi internal perusahaan, Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina, Hiswana Migas, serta mitra kerja.

“Setiap penerima manfaat menerima sekitar 1,2 kilogram daging. Ini hasil gotong royong keluarga besar Pertamina Patra Niaga,” kata Galih yang didampingi Ketua BDI M. Rifki Ishadijanto.

Salah satu warga penerima Wahyu Ningsih mengungkapkan rasa syukurnya usai menerima daging kurban. Ia berencana mengolah daging tersebut menjadi rendang untuk dinikmati bersama keluarga.

“Alhamdulillah, semua warga di sekitar kantor Pertamina kebagian. Semoga Pertamina makin maju dan bisa terus berbagi,” ungkapnya.