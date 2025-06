Jelang Iduladha, Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Sumut Terkoreksi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra provinsi Sumatra Utara (Sumut) terus melandai jelang Iduladha 1446 Hijriah/ 2025, tertinggi berkisar Rp3.327,10 per kilogram (kg) atau turun sekitar Rp45,61 per kg dari harga yang ditetapkan minggu lalu.

Diketahui, minggu lalu harga TBS petani mitra provinsi Sumut ditetapkan sebesar Rp3.372,71 per kg. Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan fluktuasi penetapan harga TBS petani amat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di pasar global.

Saat ini rata-rata harga CPO lokal dan ekspor acuan telah menyentuh Rp13.382,30 per liter. Dalam sebulan terakhir harga CPO memang terpantau terus merosot. Begitupun dengan harga kernel yang minggu ini ikut terseret ke level Rp12.127,00 per kg dari minggu lalu yang berkisar Rp13.362,10 per kg.

“Kami mengacu pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PT KPBN), Gapki, dan harga pasar CPO lokal dan kernel dalam penetapan harga ini,” kata Dewi, Kamis (5/6/2025).

Adapun harga tertinggi TBS petani mitra Sumut yang hari ini (5/6/2025) berkisar Rp3.327,10 per kg ditetapkan untuk TBS dari tanaman usia 10-20 tahun.

Dewi menegaskan bahwa penentuan harga bergantung pada sejumlah faktor seperti umur tanaman maupun kadar rendemen CPO. Rendemen CPO tertinggi dari TBS petani Sumut ialah sebesar 22,34%. Sementara faktor ‘k’ atau proporsi yang diterima pekebun dari usahanya ialah sebesar 92,82%.

“Ketentuan harga pembelian ini hanya berlaku bagi TBS petani mitra Pemprov Sumut. Faktor-faktor di atas dapat membuat harga TBS di daerah lain lebih tinggi maupun lebih rendah,” ujarnya.

Berikut acuan harga TBS sawit produksi petani pekebun di Sumut periode 4-10 Juni 2025:

- Usia 3 tahun = Rp2.575,99

- Usia 4 tahun = Rp2821,75

- Usia 5 tahun = Rp2.992,02

- Usia 6 tahun = Rp3.076,86

- Usia 7 tahun = Rp3.103,53

- Usia 8 tahun = Rp3.187,45

- Usia 9 tahun = Rp3.246,70

- Usia 10-20 tahun= Rp3.327,10

- Usia 21 tahun = Rp3.320,69

- Usia 22 tahun = Rp3.277,40

- Usia 23 tahun = Rp3.245,24

- Usia 24 tahun = Rp3.138,86

- Usia 25 tahun = Rp3.043,62