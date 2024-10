PTBA Borong Dua Penghargaan di TOP Human Capital Awards 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk Tbk (PTBA) berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang TOP Human Capital Awards 2024 di Jakarta, Rabu (30/10/2024). Kedua penghargaan tersebut, yaitu TOP Human Capital Awards 2024 #Star 5 dan The Most Committed Top Leader on Human Capital 2024 atas nama Suherman, Direktur Sumber Daya Manusia PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Dewan Juri menilai PTBA tidak hanya memenuhi kriteria keselarasan dan inovasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Capital Management System/HCMS) semata, namun juga memiliki aspek lain terkait HCMS, yaitu dapat dijadikan contoh atau dapat menjadi benchmark bagi perusahaan lain.

Karena itu, PTBA dianugerahi penghargaan bintang 5 alias tertinggi. Suherman, Direktur Sumber Daya Manusia PTBA, menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

"Hal ini menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan HCMS secara tepat dan terstruktur untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan inovatif dalam rangka menjawab tantangan perusahaan saat ini dan ke depan. Dengan SDM yang mumpuni, PTBA dapat senantiasa menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Suherman.

Dia menjelaskan, perusahaan telah melaksanakan HCMS dan Human Capital Initiatives (HC Initiatives) demi mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terdapat tiga program HCMS atau HC Initiatives demi mendukung pertumbuhan kinerja Perusahaan dan bisnis berkelanjutan.

Pertama, Bukit Asam Leadership Acceleration and Development Program (BLADE). Program Leadership Development ini menjadi unggulan karena berfokus pada tiga kompetensi kunci untuk future leaders, antara lain Leadership Skill, Interpersonal Skill dan Business & Management Skill. Dalam salah satu tahapan dalam journey BLADE terdapat kegiatan Immersion Program yang terdiri dari Business Insight Initiatives/Industry Benchmark dari Multinational Company dan Business Lecture dari universitas di negara tujuan.

Kedua, Tugas Belajar. Sejalan dengan semangat peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang pencapaian visi PTBA menjadi menjadi perusahaan energi kelas dunia, dan sebagai wujud nyata implementasi budaya Kompeten pada Core Value AKHLAK, PTBA telah mengirimkan pegawai untuk mengikuti tugas belajar baik di jenjang pendidikan D3, dan S2 di Top 100 Universitas Dunia. Selain itu juga dengan memfasilitasi pegawai untuk menempuh Pendidikan S2 secara mandiri, salah satunya dengan menjalin program kerja sama dengan SBM ITB.

Ketiga, Career Development Journey. Untuk memastikan pengelolaan Human Capital yang terintegrasi dengan bisnis Perusahaan, PTBA melaksanakan penyelarasan dan pembaruan kompetensi sebagai fondasi utama dalam Competency Based Human Capital dengan peninjauan dan pembaruan Kamus Kompetensi, Development Matrix, Career Path, dan Assessment Guidelines. Menurut penilaian Dewan Juri, Program Career Development Journey layak menjadi contoh atau dapat direkomendasikan kepada organisasi lain.

Top Human Capital Awards diselenggarakan setiap tahun. Proses penilaian dan pendalaman keberhasilan HCMS dilakukan melalui beberapa tahap, dan berujung ke wawancara penjurian. Tak hanya pemberian penghargaan, Top Human Capital Awards juga mengedepankan aspek pembelajaran. Pada tahun ini, terdapat 103 perusahaan yang menjadi peserta Top Human Capital Awards.