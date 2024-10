Riau Tetapkan Kenaikan Harga TBS Sawit, Tertinggi untuk Pohon 9 Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dinas Perkebunan Provinsi Riau menetapkan harga tandan buah segar (TBS) mitra plasma. Keputusan ini berlaku untuk periode 2-8 Oktober 2024, dengan menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang telah disepakati oleh tim.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan kenaikan harga tertinggi terjadi pada TBS dengan kelompok umur 9 tahun, yang naik sebesar Rp86,24 per kilogram atau 2,69% dibandingkan harga minggu sebelumnya.

"Dengan demikian, harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan menjadi Rp3.294,76 per kilogram," ujar Syahrial pada Selasa (1/10/2024).

Selain itu, harga cangkang sawit untuk periode satu bulan ke depan ditetapkan sebesar Rp20,20 per kilogram. Indeks K yang digunakan untuk periode ini adalah 92,74%, dengan harga penjualan minyak kelapa sawit (CPO) yang naik sebesar Rp481,50 per kilogram, sementara harga kernel turun sebesar Rp286,59 per kilogram dibandingkan minggu lalu.

Syahrial juga menambahkan beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) tidak melakukan penjualan, sehingga, sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 01 Tahun 2018 Pasal 8, harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim. Jika terkena validasi kedua, maka digunakan harga rata-rata dari Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Untuk periode ini, harga rata-rata CPO di KPBN adalah Rp 13.780,20 per kilogram, sedangkan harga kernel yang digunakan adalah Rp 9.798,74 per kilogram, sesuai harga minggu lalu karena tidak ada penjualan kernel pada minggu ini.

"Kenaikan harga TBS kali ini lebih disebabkan oleh peningkatan harga CPO," jelas Syahrial.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga TBS terus melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga dapat berjalan sesuai regulasi dan adil bagi kedua belah pihak yang bermitra.

"Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya bersama yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat," pungkas Syahrial.

Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Prov Riau No. 36 periode 2 - 8 Oktober 2024 :