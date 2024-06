15 Jemaah Haji Palembang Meninggal Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Palembang melaporkan jemaah haji embarkasi-debarkasi Palembang yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah 15 orang.

Humas PPIH Embarkasi-Debarkasi Palembang, Abdul Qudus mengatakan dari jumlah jemaah yang meninggal tersebut sebanyak dua orang meninggal saat di embarkasi sebelum keberangkatan, sedangkan 13 jemaah lagi meninggal saat di Arab Saudi.

“Iya, dua meninggal saat di embarkasi sebelum keberangkatan, dan 13 jemaah lagi meninggal di Arab Saudi,” ujarnya, Kamis (20/6/2024).

Dia merincikan, nama-nama jemaah yang wafat diantaranya sebagai berikut.

1. Nurseha Umar Alkaf (52) Kloter 2, Wafat di RS Siti Fatimah Palembang

2. Yusman Irawan (64) Kloter 2, Wafat di RS King Fadh Madinah

3. Umiyana Wafat Kloter 6, di ST Siti Fatimah Palembang

4. Sayuti Amir Hasan (65) Kloter 9 OKU Selatan, Wafat di Madinah, Sabtu (25/5/2024) 18:20 WAS

5. Saroni Muntari Adam, Kloter 11 OKU Timur, Wafat di Mekkah, Selasa (4/6/2024)

6. Wartono Noyo Kerto (83) OKI, Kloter 16, Wafat di Mekkah (9/6/2024), 22:35 WAS

7. Abdul Hamid Usman, kloter 4 (Babel), wafat di Mekkah 7/6/2024 24:00 WAS

8. Syukri Buntak (63) kloter 03 PLM, Wafat di Mekkah (11/6/2024) 14:00 WAS

9. Sumardi Irfan (71) OKU Kloter 9, wafat di Mekkah (13/6/2024) 19:00 WAS

10. Rochmiyati Burhanuddin Toyib (66), Palembang, Kloter 3, Wafat di Pos Kesehatan Arafah (14/6/2024) pukul 13.00 WAS

11. Sobirin Ahmad Soleh (69) OKU Timur, kloter 10, Wafat di Mina (15/6/2024) pukul 12:07 WAS

12. Khoirul Anam (66) Mura, Kloter 18, Wafat di RSAS Al Ula (18/6/2024), Pukul 08:09 WAS

13. Fitriyanti (48) Ogan Ilir, Kloter 15, Wafat di RS King Abdul Aziz (19/6/2024), Pukul 09.00 WAS

14. Abdul Rani Rasyid (74) (L) Belitung, (19/6/2024) pukul 06.16 WAS Mekkah, kloter 6

15. Murtoyo Iro Dimejo (69) (L) OKU Timur (18/6/2024) Pukul 04.25 WAS di Maktab 65 Mina kloter 11

Sementara untuk diketahui, jemaah haji kelompok terbang (Kloter) 1 Debarkasi Palembang dijadwalkan mendarat di Bandara SMB II Palembang pada Sabtu (22/6/2024) pukul 20.00 WIB.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatra Selatan (Kanwil Kemenag Sumsel) Win Hartan mengatakan para Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Palembang diharapkan dapat menyiapkan secara matang skema penyambutan jemaah haji, baik saat di Bandara SMB II Palembang maupun ketika masuk asrama haji.

“Pahami tugas masing-masing dengan baik, berikan pelayanan terbaik dan jangan lupa selalu berkoordinasi dengan setiap bidang di kepanitiaan ini,” ujarnya.

