Kinerja 2024 MTMH Moncer, Pendapatan Bersih Naik Hingga 15,82%

Bisnis.com, MEDAN – PT Murni Sadar Tbk., (idx: MTMH) membukukan pendapatan bersih hingga Rp1,06 triliun di tahun 2024, naik hingga 15,82% (year-on-year/ yoy) dari tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Direktur Keuangan PT Murni Sadar Tbk., Clement Zichri Ang dalam agenda Public Expose Tahun Buku 2024 di Medan, Jumat (13/6/2025).

Dikatakan Clement Zichri Ang, tahun 2024 merupakan tahun yang memuaskan secara finansial bagi perseroan. Selain peningkatan pendapatan bersih hingga 15,82% (yoy), perseroan juga mencatat kenaikan aset hingga 27,97% (yoy). Total aset Murni Sadar hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp 2,37 triliun, meningkat 27,97% dari Rp 1,85 triliun pada tahun 2023.

“Peningkatan pendapatan disebabkan oleh kenaikan pendapatan rumah sakit di Medan yaitu RS Murni Teguh Memorial Hospital dan RS Murni Teguh Susanna Wesley, RS Murni Teguh Tuban Bali, RS Murni Teguh Ciledug, RS Murni Teguh Pematang Siantar, serta penambahan cabang baru di Pekanbaru (Rumah Sakit Eria),” kata Ang dikutip Sabtu (14/6/2025).

Sejalan, Direktur Operasional PT Murni Sadar Tbk Jong Khai mengungkapkan bahwa operasional perusahaan memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 2024. Pendorongnya yakni perluasan jaringan dengan penambahan rumah sakit baru, peningkatan kapasitas pelayanan di rumah sakit yang telah beroperasi, serta adanya penambahan dan peningkatan pelayanan medis baik untuk pasien non BPJS maupun BPJS.

Saat ini, tambah Jong Khai, perusahaan juga telah menyusun dan menerapkan strategi keberlanjutan yang mencakup prinsip green and smart hospital.

“Perusahaan memiliki motto Let’s Save the World, Think Green, dengan strategi yang telah disusun yakni : Save Water, Save Energy, Stop Pollution, 3R (Reduce, Reuse and Recyle) serta Save Community,” jelas Jong Khai.

Adapun saat ini PT Murni Sadar Tbk memiliki 10 (sepuluh) unit rumah sakit yang tersebar di Medan, Jakarta, Bali, Tangerang, Pematangsiantar, Pekanbaru, dan Bandung. Perusahaan yang telah melantai di bursa sejak 2022 dengan kode MTMH ini juga mengoperasionalkan 2 (dua) laboratorium kesehatan.

Sebagai informasi, PT Murni Sadar Tbk mengakuisisi Rumah Sakit Eria Pekanbaru pada 2024, bersamaan dengan akuisisi PT Global Genetika Indonesia dan PT Gamaliel Elia Tua untuk mengoptimalkan layanan laboratorium kesehatan.

Di tahun 2024 MTMH berhasil meningkatkan kelas RS Murni Teguh Memorial Hospital di Medan menjadi Tipe A, serta meresmikan dan mengoperasionalkan RS Murni Teguh Naripan di Bandung.