Harga Cabai di Palembang Relatif Turun Jelang Tahun Baru

Bisnis.com, PALEMBANG – Harga komoditas cabai di Kota Palembang menjelang momen Tahun Baru 2024 menunjukkan penurunan dibanding periode akhir November hingga awal Desember 2023.

Berdasarkan pantauan harga Dinas Perdagangan Kota Palembang, harga cabai di Pasar Lemabang pada Rabu (27/12/2023) untuk masing-masing jenis diantaranya cabai merah keriting dan cabai rawit Rp55.000 - Rp60.000 per kilogram dan cabai burung Rp75.000 per kilogram.

Harga tersebut relatif turun dibandingkan dengan kondisi awal bulan Desember di mana harga cabai sempat menyentuh angka Rp100.000 per kilogram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Ruzuan Effendi mengakui memang ada beberapa harga kebutuhan pangan yang mengalami penurunan, salah satunya cabai.

Menurutnya, persoalan harga cabai memang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Sumsel. Pasalnya, komoditi itu menjadi salah satu instrumen penentu tingkat inflasi di daerah.

“Tapi karena saat ini distribusi sudah normal, maka harganya pun berdampak (turun),” ungkapnya, Rabu (27/12/2023).

Dengan kondisi itu, pihaknya berharap agar masyarakat mampu menjaga konsumsi dengan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi meskipun harga sudah hampir normal, kami imbau masyarakat untuk membeli cabai sesuai dengan kebutuhan atau tidak panic buying, apalagi menjelang tahun baru,” pungkasnya.

Adapun harga beberapa kebutuhan pokok lainnya diantaranya beras medium Rp12.000 per kilogram, beras premium Rp14.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp14.500 per liter, minyak goreng kemasan Rp16.000 per liter.

Kemudian gula pasir Rp16.500 - Rp17.000 per kilogram, telur ayam Rp25.000 per kilogram, daging ayam Rp31.000 per kilogram, bawang merah dan bawang putih Rp40.000 per kilogram.

