BRI Cabang Pekanbaru Berhasil Himpun DPK Rp645 Miliar, Ini Strateginya

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pekanbaru, yaitu BRI Tuanku Tambusai dan BRI Sudirman, berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dengan nilai total lebih dari Rp645 miliar. Angka tersebut merupakan himpunan DPK sampai akhir Juni 2023.

Pimpinan Cabang BRI BO Tuanku Tambusai, Heirlan Faisyal mengatakan jumlah DPK yang berhasil didapatkan pihaknya itu berasal dari nasabah sebanyak 197.000 orang lebih.

"Dengan pencapaian DPK tersebut, kami memberikan apresiasi kepada nasabah lewat penarikan undian Panen Hadiah Simpedes, khususnya bagi nasabah Simpedes dari BRI Branch Office (BO) Pekanbaru Tuanku Tambusai dan BRI BO Pekanbaru Sudirman," ungkapnya, Senin (17/7/2023).

Dia mengatakan penarikan undian ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap semester. Pengundian kali ini merupakan pengundian semester II, yang programnya berlangsung mulai dari 1 September 2022 hingga 28 Februari 2023.

Menurutnya ada sebanyak 25 hadiah yang disiapkan, termasuk Grand Prize berupa 1 unit All New Ertiga dan 1 unit All New Carry. Selain itu, juga terdapat sepeda motor dan hadiah menarik lainnya dengan total nilai hadiah mencapai Rp600 juta.

Maradongan Sitompul, nasabah Simpedes BRI dari Unit Kota Betuah Tuanku Tambusai, berhasil memenangkan Grand Prize berupa 1 unit All New Ertiga dalam Panen Hadiah Simpedes kali ini. Sedangkan nasabah dari unit kerja KK Mall Pekanbaru, Yeny Fatmawati, berhasil memenangkan 1 unit All New Carry.

Heirlan menyampaikan selamat kepada semua pemenang. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh nasabah setia Simpedes kepada BRI selama ini.

"Selamat kepada para pemenang. Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap nasabah setia Simpedes. Pengundian ini dilakukan secara fair dan transparan. Tidak ada manipulasi sama sekali, dan kami melibatkan 4 orang saksi," ujarnya.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau menyatakan industri perbankan di daerah itu mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala OJK Riau Muhamad Lutfi mengatakan pihaknya mencatat terjadi tren peningkatan kredit perbankan, dana pihak ketiga dan kualitas kredit dari seluruh bank yang beroperasi. Saat ini jumlah bank di Riau mencakup 33 Bank Umum Konvensional, 5 Bank Umum Syariah, 28 BPR, dan 3 BPRS.

"Pada periode Mei 2022 hingga Mei 2023, kredit perbankan naik sebesar 9,65 persen, dan penyalurannya mencapai angka Rp88,2 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya permintaan yang kuat dari masyarakat Riau untuk mendapatkan pembiayaan dari sektor perbankan," ujarnya.

Dia menguraikan kondisi fluktuasi saat ini terjadi dalam penempatan dana pihak ketiga. Meskipun terjadi peningkatan dari Desember 2021 hingga Desember 2022, periode Mei 2022 hingga Mei 2023 menunjukkan penurunan sebesar 0,62 persen, dengan nilai DPK mencapai Rp114,1 triliun.

Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih terhadap pengelolaan dan pertumbuhan dana pihak ketiga di daerah ini.

Sementara itu dari sisi Loan to Deposit Ratio (LDR), yang merupakan rasio antara kredit yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga, terus meningkat di Provinsi Riau. Pada Mei 2023, LDR mencapai 77,28 persen.

Peningkatan LDR ini mengindikasikan bank-bank di Riau lebih bergantung pada dana pihak ketiga dalam mendanai kredit yang diberikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari regulator dan pelaku industri perbankan untuk memastikan keseimbangan yang baik antara penerimaan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit.

"Untuk tingkat Non-Performing Loans (NPL) Gross, yang mencerminkan kualitas kredit bank, saat ini mengalami fluktuasi. Pada Mei 2023, NPL Gross mencapai 2,50 persen. Ini menunjukkan adanya risiko yang perlu diwaspadai dalam hal pengelolaan kredit dan pemantauan kualitas kredit di industri perbankan Riau," ujarnya.

Lutfi mengatakan secara keseluruhan, data perbankan Provinsi Riau menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam hal kredit perbankan dan penggunaan dana pihak ketiga. Namun, fluktuasi dalam dana pihak ketiga dan NPL Gross menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap risiko kredit.

LDR yang terus meningkat juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penggunaan dana pihak ketiga untuk mendanai kredit. Dalam menghadapi perkembangan ini, OJK bersama dengan bank-bank di Riau akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini.

