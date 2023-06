Perkuat Branding Pasar Modal Syariah, BEI Gelar Sharia Investment Week 15-17 Juni

Bisnis.com, MEDAN - Bursa Efek Indonesia (BEI) gelar Sharia Investment Week (SIW), yang merupakan kegiatan tahunan bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bulan Juni ini, kembali diadakan SIW 2023. Tujuan utama kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan literasi pasar modal syariah yang lebih luas dan inklusif serta memperkuat branding pasar modal syariah," ujar Kepala Perwakilan BEI Sumatera Utara (Sumut) M Pintor Nasution dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/6/2023).

Pintor menyebut rangkaian kegiatan SIW 2023 akan menjadi ajang silaturahmi investor syariah dan wadah untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah.

Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari yaitu 15 – 17 Juni 2023 secara hybrid dengan beberapa kegiatan lomba kreasi digital pre-event, yaitu video literasi pasar Modal Syariah, Twibbon & Caption Contest, dan photobooth challenge.

"Atrium F3 Floor FX Sudirman, Jakarta, menjadi tempat pelaksanaan event ini, yang juga dapat disaksikan secara online melalui Platform Website SIW 2023 (https://idxsiw.id)," sambungnya.

SIW 2023 akan menghadirkan dua sesi seminar, empat sesi talk show, dan satu sesi powerful speech yang dimeriahkan juga dengan live performance band. Rangkaian kegiatan literasi pasar modal suariah ini menampilkan 25 narasumber dan moderator kompeten yang ahli di bidangnya maupun public figure yang mewakili masyarakat yang telah berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia.

Tema utama yang diusung pada SIW 2023 adalah 'Sharia Investing for Better Future' dengan tiga sub tema harian yang diusung, yaitu Sustainable Islamic Finance, Investment Product and Technology dan Wealth and Social Development. Penyelenggaraan SIW 2023 ini juga mengawali program campaign 'Aku Investor Saham Syariah'.

Sesi seminar diadakan pada hari pertama dengan judul 'Islamic Capital Market: To Sustainability and Beyond!' dan 'Unlocking the Advanced Society With Islamic Stock Waqf”l'.

"Sementara sesi talkshow mengangkat judul menarik, 'Navigating The Evolving Technology in Islamic Investment', “l'Align Your Portfolio With Your Style!', 'Why are So Few Women in Finance?' dan 'Growing Your Wealth Mindfully'. Sedangkan powerful speech akan berjudul 'What Kind of Investor Are You?'

Di sepanjang hari pelaksanaan SIW 2023, nantinya juga digelar expo dan virtual expo. Terdapat 33 booth pada virtual expo SIW 2023 yang dapat dikunjungi melalui website SIW 2023, termasuk 13 booth Anggota Bursa Sharia Online Trading System (AB-SOTS) yang juga dapat dikunjungi secara langsung pada venue SIW 2023 di Atrium F3 Floor FX Sudirman.

Virtual expo SIW 2023 terbagi menjadi 3 area, yaitu area AB-SOTS, area Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organization (SRO), serta area Manajer Investasi yang merupakan anggota Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI), Bank RDN Syariah serta Lembaga lainnya.

Selain itu, terdapat juga sesi promosi AB-SOTS (Anggota Bursa – Shariah Trading Online System) atau anggota bursa yang menyediakan fasilitas perdagangan saham syariah secara online. SIW 2023 rencananya akan dibuka secara resmi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.

Penyelenggaraan SIW 2023 rencananya akan diawali dengan seremoni pembukaan pada hari pertama, yaitu sambutan oleh Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, dan sambutan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, yang juga secara resmi membuka rangkaian acara SIW 2023.

Untuk mengikuti kegiatan SIW 2023, masyarakat dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui idxsiw.id atau bisa mengunjungi website IDX pada sub menu Sharia Investment Week 2023. Setelah melakukan registrasi, peserta akan mendapatkan notifikasi bahwa registrasi sudah berhasil dilakukan dan peserta bisa melakukan login dan mendapatkan full akses website SIW.

Selanjutnya, peserta yang telah melakukan registrasi dapat langsung hadir ke FX Sudirman F3 Atrium, Jakarta Pusat. Namun apabila terkendala, peserta tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SIW 2023 secara virtual pada website idxsiw.id.

