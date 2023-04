Bumi Siak Pusako Kembali Bagikan Paket Ramadan, Kali ini di Zamrud Area

Bisnis.com, SUMATRA - Sambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H PT Bumi Siak Pusako (BSP) kembali gelar program sosial santunan anak yatim juga berbagi paket ramadan, dalam program Safari Ramadhan.

Kali ini, disalurkan kepada masyarakat di ring 1 operasional perusahaan, tepatnya di Desa Dayun, Kamis 13 April 2023.

Di Desa Dayun, BSP serahkan 50 paket ramadhan secara simbolis kepada Sekretaris Camat Dayun, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.

Sementara santunan untuk 50 anak yatim, langsung diberikan oleh General Manager PT Bumi Siak Pusako, Ridwan.

Program ini berjalan selama tiga hari, di tiga daerah wilayah operasi BSP.

Sehari sebelumnya pada 12 April 2023, BSP juga telah berbagi paket ramadhan dan menyantuni anak yatim di area Pedada.

Sementara itu, di hari pertama tepatnya 10 April 2023, aksi sosial ini dilaksanakan di daerah wilayah operasi Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

General Manager PT Bumi Siak Pusako, Ridwan dalam sambutannya mengatakan bahwa agenda safari ramadhan ini rutin dilaksanakan oleh BSP setiap bulan ramadhan.

Tujuannya untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar wilayah operasi BSP.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan lagi kegiatan ini, kita akan melibatkan mitra kerja juga,” ujar Ridwan, Kamis (13/4/2023).

Dia menambahkan, Tim manajemen BSP menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi awak produksi.

kata Ridwan, hasil produski BSP dalam beberapa hari menunjukkan hasil yang baik, mencapai 8600 barrel.

“Mudah-mudahan harga minyak bagus dan tahun ini kami minta support dalam kegiatan operasi sehari-hari untuk kegiatan pengeboran,” ucapnya.

Lebih jauh, Ridwan sampaikan selamat merayakan hari raya idul fitri bersama keluarga kepada rekan kerja yang tidak bertugas di hari yang fitri.

Sementara itu, ia berpesan bagi rekan kerja yang tetap aktif di hari raya, untuk tetap fokus bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Untuk rekan-rekan yang dapat giliran on kali ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan sehingga tahun depan rekan yang on kali ini dapat giliran off tahun depan, insyallah. Kami himbau tetap fokus bekerja, hati-hati bekerja sesuai dengan SOP,” paparnya.

