KPPU Awasi Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan di Sumsel

Bisnis.com, PALEMBANG -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil II meningkatkan pengawasan pergerakan harga bahan pokok di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel), jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun 2023.

Hal itu lantaran kerap terjadinya kenaikan harga bahan pokok, yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan di pasaran.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di Provinsi Sumsel antara lain cabai rawit merah naik 4,78 persen menjadi Rp67.950 per kilogram, cabai merah keriting naik 0,47 persen atau menjadi Rp53.700 per kilogram, bawang merah naik menjadi Rp39.250 per kilogram.

Kemudian bawang putih naik 5,69 persen menjadi Rp32.500 per kilogram, minyak goreng curah naik 2,58 persen menjadi Rp15.900 per kilogram, daging ayam naik menjadi Rp29.150 per kilogram dan telur ayam naik sebesar 1,28 persen Rp27.800 per kilogram.

"Sedangkan harga beras, gula pasir, dan daging sapi masih terpantau stabil dan kenaikan harga yang terjadi juga masih berada di bawah rata-rata harga nasional," kata Kepala Kantor KPPU Kanwil Wahyu Bekti, Senin (13/3/2023).

Wahyu menegaskan bahwa pihaknya terus menggandeng seluruh stakeholder agar kenaikan harga tidak melonjak jauh, dan distribusi barang kebutuhan pokok tidak terhambat.

"KPPU Kanwil II terus melakukan pemantauan untuk mencegah perilaku pelaku usaha baik dari produsen hingga distributor yang berpeluang menahan pasokan barang kebutuhan pokok saat harga melambung," sambungnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, akan menindaklanjuti baik melalui pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan penegakan hukum persaingan usaha, jika menemukan adanya perilaku anti persaingan. (K64)

